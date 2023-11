Il y aura t-il un Thor 5 par Marvel Studios ? Avec un des réalisateurs de la licence ? Et Chris Hemsworth dans l'histoire ? Des déclarations ont été faites et certains sont soulagés.

Un avenir est-il possible pour le dieu du tonnerre après Thor Love and Thunder ? Ca dépend du point de vue. Au niveau du box-office, ce n'est pas un flop, loin de là. Mais en termes de critiques, ça été un désastre. Thor 5 pourrait donc voir le jour, mais ce ne serait pas avec l'ensemble de l'équipe des derniers films.

Des gens motivés pour faire Thor 5 chez Marvel ?

La maison des super-héros, Marvel Studios, produira t-elle Thor 5 ? Ne jamais dire jamais, mais ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'arrivera ni au cours de la phase 5 du MCU, ni de la phase 6. Des rumeurs circulent pourtant à son sujet et pour démêler le vrai du faux, le réalisateur Taika Waititi a été interpellé lors de la promotion de son film Une équipe de rêve. Verdict ?

Waititi n'a aucune idée sur la mise en route de Thor 5, mais même si ça se confirme, ça se fera sans lui. Ah ! Le cinéaste a été très clair, il veut mettre toutes ses forces dans d'autres projets qu'il a déjà acceptés. « Je ne sais pas si la rumeur est exacte. Mais je sais que je ne serai pas impliqué... Je vais me concentrer sur les autres films pour lesquels je me suis engagé ». Dans les longs-métrages auxquels il fait référence, il y a un nouveau film Star Wars qui va énerver les gens. Vers un épisode beaucoup plus second degré que d'habitude ? Peut-être bien.

Cette déclaration à propos de Thor 5 fera des déçus, mais certains sont finalement hyper contents. Et ça s'explique par le fait que Thor 4 est considéré comme étant très médiocre par beaucoup. « J'adore Taika, mais vu comment Thor Love and Thunder a été géré, ça me va totalement. Et c'est quand même dommage car Thor 3 Ragnarok était génial »; « Merci pour Ragnarok... mais bon débarras après Thor 4 » peut-on lire sur X. Attention tout de même avant de s'enflammer, vu que le film n'arriverait pas avant plusieurs années, Taika Waititi pourrait très bien finir par revenir.

Et Chris Hemsworth ? Partant pour Thor 5 ? Oui mais à une seule et unique condition. Il faut que le public le veuille et que l'idée soit bonne. « Je ne veux pas continuer à le faire jusqu'à ce que les gens soient tellement épuisés qu'ils lèvent les yeux au ciel quand ils me voient apparaître à l'écran. Si un public veut le voir, et s'il y a quelque chose que nous croyons excitant et amusant, alors génial. Je n'ai pas encore la réponse, mais j'aimerais ». Du coup, vous, vous voulez Thor 5 ou pas du tout ?