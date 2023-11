En parallèle du Marvel Cinematic Universe de Disney, Sony Pictures a développé son Spider-Man Universe. Un univers partagé qui se focalise sur l'homme araignée et sur les personnages qui gravitent autour. On a ainsi eu des spin-off Morbius et Venom, et le 30 août 2024, c'est Kraven le chasseur qui sera au centre de toutes les attentions dans un film dédié. Mais c'est un autre personnage, qu'on a pas non plus l'habitude de voir au cinéma, qui sera mis en lumière auparavant.

Un nouveau spin-off Spider-Man... mais sans Spidey

En attendant qu'un bon scénario soit trouvé pour Spider-Man 4, qui inciterait Tom Holland à reprendre du service, Sony Pictures continue d'élaborer son univers partagé. Pour la prochaine Saint-Valentin, le 14 février 2024, vous pourrez un billet pour assister aux premiers pas de Madame Web. Un spin-off avec Dakota Johnson dans la peau de Cassandra Webb / Madame Web, mais dans une version différente. Ce sera en effet une origin story. « On raconte l'histoire de Madame Web. Si vous êtes fan de Spider-Man, vous allez adorer le personnage, car vous la connaissez déjà. Mais puisque son personnage n'a jamais été très développé dans les comic books, on a décidé de raconter ses origines. Donc on la rencontre avant qu'elle ne devienne Madame Web, et on comprend comment elle est devenue cette personne. Ça va être une interprétation totalement nouvelle pour les fans » avait déclaré Dakota Johnson lors d'une interview.

Un spin-off Spider-Man sans Spider-Man, mais avec la Spider-Woman Julia Carpenter, incarné par Sydney Sweeney qui a explosé avec la série HBO Euphoria. On retrouve également un français très connu dans l'hexagone, Tahar Rahim (Un Prophète), qui a décroché le rôle du méchant Ezekiel Sims. En voyant le trailer, certains internautes ont déjà renommé le film en Spider-Man : Final Destination, en rapport évidemment avec la saga horrifique Destination Finale. Étonnamment, les retours sont globalement positifs, même si certains trouvent plus ou moins à redire.

Un premier trailer pour Madame Web

« Sa toile les rassemblera tous » nous tease la bande-annonce de Madame Web. Sur la chaîne Youtube US de Sony Pictures, on a aussi un peu plus de détails sur le synopsis. « Pendant ce temps, dans un autre univers... S'éloignant du genre habituel, Madame Web raconte l'histoire de la genèse de l'une des héroïnes les plus énigmatiques de Marvel. Ce thriller à suspense met en scène Dakota Johnson dans le rôle de Cassandra Webb. Une ambulancière de Manhattan qui pourrait être dotée de dons de clairvoyance. Contrainte de faire face à des révélations sur son passé, elle crée des liens avec trois jeunes femmes destinées à un avenir puissant... si elles parviennent à survivre à un présent mortel ».

Rendez-vous donc le 14 février 2024 pour voir si ce nouveau spin-off Spider-Man tient plus des longs-métrages avec Tom Holland, ou de Venom / Morbius...