Les nouveautés Disney+ de décembre 2023 arriveront dans quelques jours. On a pas encore la liste entière sous la main, mais ça ne saurait tarder. En attendant, une dizaine d'ajouts sont d'ores et déjà confirmés et on vous propose de les découvrir. Vous noterez qu'en parallèle des sorties Disney+ du moins prochain, la plateforme a glissé des conseils pour occuper vos journées et / ou soirées d'hiver avec des programmes idéals pour Noël. Avis aux fans de John McClane et Kevin McCallister.

Les films Disney+ de décembre 2023

Les nouvelles sorties Disney+ de décembre 2023, dans la catégorie films, débuteront avec un court-métrage original produit par John Travolta. Un immense acteur qu'on ne présente plus et qui sera au casting de cette fiction adaptée de l'ouvrage Le berger: Un conte de Noël. « On appelle berger un avion chargé de guider un appareil en détresse. En cette nuit de Noël 1957, un jeune pilote de la R.A.F. s'égare au-dessus de la mer du Nord. Seul, sa radio en panne, il ne lui reste plus que quelques minutes de carburant lorsqu'une ombre surgit du brouillard. Un berger ! Sans hésiter, il le suit et, bientôt, apparaissent les balises d'un terrain d'aviation tandis que le berger disparaît… Ce n'est qu'après avoir atterri que le pilote va réaliser qu'il vient de vivre une bien étrange aventure » (via Amazon).

Un peu plus tard sur Disney+, il y aura aussi le long-métrage d'animation Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro. « Les vacances de Noël s'annoncent particulièrement stressantes pour notre ami Greg Heffley cette année. Après avoir accidentellement endommagé le chasse-neige de la ville avec son meilleur ami Robert, Greg a peur d'avoir anéanti toutes ses chances de recevoir la console de ses rêves pour Noël. Et pour ne rien arranger, une tempête de neige sans précédent s'abat sur la ville et toute la famille se retrouve cloîtrée à la maison. À quelques jours de Noël, Greg réussira-t-il à se tenir à carreau ? ».

Mais l'un des gros temps forts sera l'arrivée de Thor Love and Thunder. Oui, le film Marvel s'est fait détruire, parce qu'il est en toute honnêteté mauvais, mais si des fans du MCU sont curieux... Rendez-vous le 15 décembre 2023. Si Thor 5 venait à être tourné, vous seriez au moins à jour !

The Sheperd - court métrage (1er décembre)

Journal d'un dégonflé : Un Noël carrément claustro (8 décembre)

Thor Love and Thunder (15 décembre)

Les nouvelles séries Disney+ de décembre 2023

Du côté des séries, ça frappe encore plus fort. Super Noël : La série Saison 2 avec Tim Allen se finira dès le 6 décembre. Durant tout le mois, les abonnés Disney+ auront aussi l'occasion de replonger dans un show TV ultra culte avec des épisodes spéciaux de Doctor Who. Il y en aura quatre en tout, dont un spécial pour les fêtes de fin d'année. Une saga épique, ultra populaire, fait son retour dans un nouveau format épisodique. Il s'agit de la série originale Percy Jackson et les olympiens. « Les aventures d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui vient tout juste d’accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le puissant Zeus l’accuse d’avoir volé son Éclair. Percy va devoir le chercher dans tous les États-Unis afin de rétablir l’ordre dans l’Olympe » (synopsis officiel).

Disney+ a également du rab pour les fans de Marvel avec la sortie de What If... ? Saison 2. La suite débarquera dès le 20 décembre 2023, à raison d'un épisode par jour. Et visiblement, les super-héros vont avoir du travail et rencontreront de sérieux obstacles à cause d'un multivers instable...

Doctor Who : Aux confins de l'univers (2 décembre)

Super Noël : La série - saison 2 épisode final (6 décembre)

The Ghost and Molly McGee - saison 2 épisode (6 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 1 & 2 (6 décembre)

Doctor Who : Le Fabricant de jouets (9 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 3 & 4 (13 décembre)

La Maison magique de Mickey - saison 3 4 premiers épisodes (13 décembre)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 1 & 2 (20 décembre)

Soundtrack - saison 2 épisode 5 & 6 (20 décembre)

What If... ? saison 2 - un épisode journalier (du 20 au 30 décembre)

Doctor Who : Épisode spécial Noël « The Church on Ruby Road » (25 décembre)

Percy Jackson et les olympiens - épisode 3 (27 décembre)

Les documentaires et émissions inédits en décembre 2023

La firme aux grandes oreilles a même pensé un cadeau pour les documentaires Disney+ de décembre 2023. Les abonnés pourront plonger dans les coulisses de l'aventurier le plus célèbre dans le monde avec « Timeless Heroes Indiana Jones & Harrison ». Un documentaire qui expliquera comment Harrison Ford a obtenu le rôle, et tout ce que cela a impliqué pour lui. Son éclosion qui a fait de lui l'un des acteurs les plus aimés de tous les temps. Et Indiana Jones 5 sera même évoqué, mais pas sûr que ce soit une bonne nouvelle vu le film...