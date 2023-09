Disney+ dévoile l'un de ses projets les plus ambitieux jamais produits. Une série dérivée d'une saga hyper populaire auprès des jeunes, et peut-être des plus vieux aujourd'hui.

Ca ne fait pas partie des nouveautés Disney+ de septembre 2023, mais la firme de Mickey a relancé la machine marketing autour d'un programme très important pour la plateforme et aussi la saga concernée. Une licence qui a connu un succès retentissant avec son matériel d'origine, mais qui a échoué lorsqu'il a été question d'adapter ce dernier sur grand écran.

Disney+ présente sa série idéale pour un Noël en famille

Vous connaissez toutes et tous Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ou Harry Potter pour ce qui est de la fantasy, mais peut-être moins Percy Jackson. Et pourtant, cette saga littéraire a rencontré un énorme succès auprès des plus jeunes avec plus de 180 millions d'exemplaires des cinq romans publiés par son auteur, Rick Riordan. En comparaison de l'oeuvre de J.K Rowling et ses plus de 500 millions de bouquins vendus, ce n'est « rien », mais ça reste tout de même un immense carton. Un sixième livre sortira d'ailleurs dès le 26 septembre 2023, mais il sera uniquement en anglais pour l'heure.

Cet univers va être transposé sur le petit écran avec la série Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+. Le premier trailer qui annonce quelque chose d'épique, à l'échelle du projet et du public visé, traite de dieux grecs et de créatures mythiques, le héros principal étant un demi-dieu, fils de Poséidon. « Les aventures d’un demi-dieu moderne de 12 ans, Percy Jackson, qui vient tout juste d’accepter ses nouveaux pouvoirs surnaturels lorsque le puissant Zeus l’accuse d’avoir volé son Éclair. Percy va devoir le chercher dans tous les États-Unis afin de rétablir l’ordre dans l’Olympe » (synopsis officiel).

Avec cette série, Disney+ mise donc assez gros. Les deux films Percy Jackson : Le Voleur de foudre et Percy Jackson : La Mer des monstres n'ont guère déplacé les foules, en plus de recevoir des critiques tièdes, ce qui a empêché toute tentative de troisième long-métrage. Les fans, ainsi que l'auteur, ont été déçus par les libertés prises. Alors certes, au moins Disney+ n'a pas besoin de rameuter du monde au cinéma, mais la plateforme s'attend sûrement à un retour beaucoup plus chaud.

Un autre programme à succès de retour pour Halloween

Dans les prochaines nouveautés d'octobre 2023, Disney+ va aussi faire revenir une série très populaire dans les années 90 : Chair de poule. Goosebumps, chez nos amis anglo-saxons, est une saga de romans qui a cartonné et qui a donc eu le droit à une adaptation à la télévision. Comme pour Percy Jackson, on suit différents jeunes garçons et filles embarqués dans des histoires horrifiques et fantastiques. Des épisodes qui sont tous indépendants, et qui prennent soin de ne pas aller trop loin afin de ne pas effrayer leur cible.

« Chair de poule plonge les téléspectateurs dans un monde plein de mystère et de suspense : cinq lycéens se lancent dans une terrible enquête pleine de rebondissements afin de cerner les circonstances du décès tragique, trente ans plus tôt, d’un adolescent, et découvrent au passage les lourds secrets de leurs parents » déclare Disney+ dans un communiqué de presse. Ce sera disponible le 13 octobre en exclusivité sur le service de SVOD.