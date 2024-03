Les nouveautés Netflix d'avril 2024 sortent le grand jeu et les concurrents comme Disney+ doivent avoir un minimum de répondant pour ne pas léser ses abonnés. En mars 2024, ces derniers ont été gâtés avec les deux séries X-Men 92 et X-Men 97, la nouvelle adaptation du manga Sand Land d'Akira Toriyama, le film concert de Taylor Swift The Eras Tour et la saison 2 d'Extraordinary. Des sorties en petit nombre, mais des sorties quand même. En attendant le line-up officiel, on vous propose un aperçu des premiers ajouts sur le service de SVOD pour avril 2024.

Les nouveautés Disney+ d'avril 2024

On commence ce pré récap des nouveautés Disney+ d'avril 2024 avec The Greatest Hits. Un film exclusif qui mélange comédie romantique et voyage dans le temps. Lucy Boynton (Bohemiam Rhapsody, The Politician...) joue le rôle d'Harriet, une jeune femme qui va se rendre compte qu'elle peut voyager dans le temps, et peut-être changer des choses, grâce à de simples morceaux de musiques. Un pouvoir qui pourrait servir à empêcher la mort de son petit-ami incarné par David Corenset (Superman). Ce sera disponible le 12 avril 2024 en exclu sur Disney+.

Autre salle, autre ambiance avec Tigres, un long-métrage animalier autour des mythiques félins commentée par Priyanka Chopra Jonas (Citadel de Prime Video, Quantico...). « Tigres lève le voile sur l’animal le plus vénéré et le plus charismatique de notre planète, invitant les spectateurs à voyager aux côtés d’Ambar, une jeune tigresse qui élève ses petits dans les mythiques forêts de l’Inde. Curieux, turbulents et parfois un peu maladroits, les tigreaux ont beaucoup à apprendre de leur mère qui fera tout ce qu’elle peut pour les protéger des pythons, des ours voire des tigres mâles en maraude » synopsis officiel.

Les films d'avril 2024

The Greatest Hits (12 avril)

Tigres (22 avril)

Tigres : Le Making-Of (22 avril)

Aperçu des nouvelles séries Disney+ d'avril 2024

Les studios d'animation de Walt Disney se sont associés à Kugali, une société de divertissement panafricaine, pour la mini-série Iwájú qui arrive le 3 avril 2024 en exclu sur Disney+. Le récit se concentre sur Tola, une jeune fille aisée, et son meilleur ami Kole, un génie expert dans les nouvelles technologies, qui vont tomber des nues en apprenant quelques secrets cachés des milieux auxquels ils appartiennent respectivement. Une mini-série limitée de six épisodes seulement qui se déroule dans un Lagos futuriste. Pour le réalisateur, il s'agit de rendre hommage aux contes africains avec cette lettre d'amour animée qui semble très prometteuse d'un point de vue des visuels.

Les premières séries d'avril 2024

Iwájú (3 avril)

Aperçu des docs et émissions de téléréalité Disney+ d'avril 2024

Après Taylor Swift en mars, la sélection des nouveautés Disney+ d'avril 2024 invitent une autre grande icone de la musique : Bon Jovi. Le groupe à qui l'on doit des tubes tels que « It's My Life » ou « Livin'On A Prayer ». Ce documentaire revient sur la carrière immense de la formation, de leurs débuts dans des boîtes de nuit à la blessure des cordes vocales du chanteur en 2022. Quarante ans d'archives vidéo exclusives, avec des moments difficiles et plus joyeux, pour tenter de résumer l'ascension de cette bande au succès planétaire. Ca sort le 26 avril 2024 sur Disney+.

S'il y a des fans de téléréalité, l'émission solo de Lisa Vanderpump, une riche femme d'affaires aperçue dans The Real Housewives of Beverly Hills, débarque le 1er avril. Un programme qui diffère de celui de la Famille Kardashian, car ici, les stars seront des membres du personnel qui vont devoir offrir à des expériences hors du commun à des invités d'un non moins luxueux château français.

Les premiers documentaires et émissions d'avril 2024