Près d’un an après sa sortie au cinéma, Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère ouvre enfin ses portes à un nouveau public en débarquant officiellement sur Disney+.

La nostalgie est un sentiment puissant. Suffisamment pour justifier le retour de certaines des œuvres les plus cultes des décennies passées depuis quelques années. Il suffit de lorgner sur ce qui se passe du côté de chez Disney+ dernièrement pour s’en rendre compte. Entre le retour de Malcolm et Scrubs au mois d’avril, et l’annonce du retour de Casper à l’avenir, les gens ayant grandi dans les années 90 et 2000 ont de quoi être ravis. Et ils le seront sans doute également en apprenant l’arrivée de Freaky Friday 2 dans le catalogue de la plateforme dès aujourd’hui.

Disney+ accueille Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère

En effet, plus de vingt ans après nous avoir irrémédiablement séduits sur grand écran, Jamie Lee Curtis (Halloween) et Lindsay Lohan (Lolita malgré moi) ont accepté de rempiler pour une suite à cette chouette comédie fantastique, qui en a fait marrer plus d’un à sa sortie en 2003. Car oui, à une époque où les revivals naissent de toutes parts, Disney ne pouvait décemment pas résister à la tentation de ramener ce fabuleux duo pour de nouvelles aventures, sobrement baptisées Freaky Friday 2 : Encore dans la peau de ma mère.

Vingt-deux ans après avoir échangé leur corps pour la première fois, Tess et Anna Coleman se retrouvent ainsi une nouvelle fois embarquées dans des péripéties rocambolesques, qui impliquent néanmoins cette fois-ci la présence de deux nouvelles protagonistes : Harper Coleman, incarnée par Julia Butters, et Lily Davies, incarnée par Sophia Hammons. De quoi permettre à Freaky Friday 2 de renouveler les codes, donc, au travers d’un nouveau film chaleureusement accueilli par le public à sa sortie l'année dernière.

Et nul doute qu’il saura également conquérir le cœur des abonnés à Disney+, dont il rejoint officiellement le catalogue en ce 8 mai 2026. Ce qui constitue encore une belle prise pour la plateforme de SVOD, qui sait décidément quels leviers activer pour attirer toujours plus de public dans ses filets. D’autant plus que le mois de mai ne fait que commencer pour le service, qui promet d’ajouter son lot de films cultes afin de célébrer l'arrivée du Festival de Cannes comme il se doit, en plus d’offrir aux fans de Marvel le retour d’une série déjà très attendue.

Source : Disney+