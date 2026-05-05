Vous sentez la vague de nostalgie qui approche ? Disney+ prépare un nouveau comeback culte. Attendez-vous à une nouvelle modernisation pour un personnage emblématique de votre enfance.

Une fois de plus, Disney+ veut jouer la carte du revival. Face aux exclusivités de Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, la plateforme aux grandes oreilles tend vraiment à imposer son identité. Dans la droite lignée de l'année 2026, elle prépare une série live-action qui va raviver des souvenirs chez les parents et les enfants des années 1990. L'ambition est plutôt prometteuse en plus de cela, vous allez voir.

Le fantôme le plus culte bientôt de retour grâce à Disney+

Nous l'avons assez répété, 2026 est plus que jamais l'année de la nostalgie sur Disney+. La plateforme accueille revival sur revival, une philosophie prégnante depuis son lancement mais qui prend de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, ça devrait continuer comme ça un moment avec cette nouvelle annonce. Une fois encore, un personnage culte de votre enfance s'apprête à faire un retour surprise.

Après Malcom, Scrubs ou encore Hannah Montana, Disney+ s'attaque à une autre œuvre qui a marqué toute une génération. Deadline a vraisemblablement eu la primeur de l'information, levant le voile sur une toute nouvelle série live-action à venir sur la plateforme, en partenariat avec Universal qui ravive pour l'occasion le plus gentil fantôme de l'audiovisuel : Casper !

Né en 1945 des crayons de Joe Oriolo et Seymour Rei, l'apprenti fantôme Casper est devenu un personnage phare des années de la fin du XXe siècle avec le film de 1995. Réalisé par Brad Silberling, il avait bénéficié de l'aura de Steven Spielberg en tant que producteur. Plusieurs autres longs-métrages et séries ont suivi avant les années 2000, berçant l'enfance de beaucoup de spectateurs et promettant de refaire de même bientôt sur Disney+.

Steven Spielberg est d'ailleurs de retour sur ce projet de série live-action Casper de Disney+ en tant que producteur exécutif. Nous retrouverons Rob Letterman (Détective Pikachu) à la réalisation et à l'écriture, secondé sur ce dernier point par Hilary Winston. Le duo est déjà familier de l'horreur jeunesse, ayant travaillé sur la licence Chair de poule. D'ailleurs, ils souhaiteraient ici quelque chose de plus sombre, à la façon de la série Mercredi de Netflix. Assez cocasse quand on pense que le film de 1995 mettait en scène l'actrice Christina Ricci, soit la Mercredi des films La Famille Addams.