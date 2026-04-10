C'est un véritable évènement sur Disney+, une série ultra culte signe son grand retour dès aujourd'hui et ça promet déjà d'être un immense succès. Près de 20 ans après la fin, elle revient avec une suite extrêmement attendue et une bonne partie de son casting.

Une série ultra culte des années 2000 revient sur Disney+

En avril 2026, Disney+ déterre les séries cultes et les fait revenir sur le devant de la scène. La suite de Scrubs est attendue pour le 15 avril prochain tandis qu'aujourd'hui, c'est Malcolm qui est de retour. Après 7 saisons et plus de 150 épisodes diffusés au début des années 2000, la série Malcolm est devenue un véritable phénomène. En dépeignant une famille très modeste de l'Amérique au travers des situations farfelues et des personnages très hauts en couleur, la série a marqué toute une génération et revient aujourd'hui, 20 ans plus tard.

La plupart du casting d'origine est de retour pour cette suite diffusée sur Disney+. Bryan Cranston reprend son rôle de paternel hyper émotif après avoir tout explosé dans Breaking Bad notamment. Frankie Muniz campe une nouvelle fois ce cher Malcolm tandis que Jane Kaczmarek revient en tant que Lois. Christopher Kennedy Masterson revient quant à lui dans la peau de Francis et Justin Berfield reprend son rôle de Reese. Mais ces anciens visages ne seront pas seuls puisqu'ils seront accompagnés de nouvelles têtes, notamment Caleb Ellsworth-Clark qui reprend le rôle de Dewey, l'acteur d'origine n'ayant pas voulu revenir pour cette suite sur Disney+.

On pourra également noter l'arrivée de Keeley Karsten qui incarne Leah, la fille de Malcolm, mais aussi Vaughan Murrae (Kelly) et Kiana Madeira qui jouera Tristan, la petite amie de Malcolm. Une réunion de famille qui promet une fois de plus d'être explosive. Malheureusement, ce revival de Malcolm sur Disney+ ne comporte quequatre épisodes d'une trentaine de minutes seulement.