2026 est décidément une année pleine de nostalgie. Plusieurs plateformes de SVOD mise dès ce début d'année sur des titres qui ont déjà fait leur preuve il y a longtemps. Si certains, Netflix ou HBO Max par exemple, ajoute un intégral à leur catalogue, Disney+ fait un autre pari. De son côté, elle cumule les revival et celui de cette série culte semble on ne peut plus prometteur. La vraie bande-annonce et les premiers avis sont déjà là.

Une série qui va soigner votre nostalgie se prépare pour Disney+

Ils sont prêts à renfiler leur blouse. Les médecins du Sacré-Cœur reprennent du service cette année sur Disney+. Scrubs, la sitcom médicale star des années 2000, va marquer le grand retour à l'écran de la bromance préféré du public. Zach Braff et Donald Faison comptent bien vous faire mourir de rire à nouveau en reformant leur duo si complémentaire, avec les personnages de J. D. et Turk. Ils auront évidemment le soutien de figures phare de la série, l'actrice Sarah Chalke en tête qui rempilera dans la peau du docteur Elliott Reid.

Le retour de Scrubs sur Disney+ sera placé sous le signe des retrouvailles. Dans l'histoire, le casting vedette ne s'est pas vu depuis des années. Tout a changé au Sacré-Cœur : le personnel n'est plus le même, ce n'est plus la même époque et les problématiques ont évolué. Mais quand arrive la réunion entre J. D. et Turk autour d'un bistouri, alors tout semble redevenir comme avant. En tout cas, ça paraît bien parti pour que le public s'y retrouve.

Les premiers avis sont tombés. Plusieurs médias ont pu voir les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de Scrubs avant leur sortie sur Disney+. Pour nos confrères français des Numériques, on annonce « un shot de nostalgie jubilatoire »1. Du côté de Screen Rant, le charme fait on ne peut plus effet. La critique y voit « un bon équilibre entre l'ancien et la nouveauté »2. Chez Consequence, on applaudit l'inscription de cette suite « dans la continuité de la série »3 et surtout la manière dont est peinte la dynamique des médecins qui s'entraident en toutes circonstances.

Voilà un retour qui est bien parti pour conquérir un public de nostalgiques, mais aussi les nouveaux curieux. La série médicale promet d'être un des moments forts de l'année. Alors notez bien la date : Scrubs reviendra sur Disney+ le 15 avril 2026.