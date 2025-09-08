Disney+ promet une fois de plus de vous éblouir avec ses nouveautés. Films et séries seront encore au rendez-vous cette semaine avec de très belles créations.

Les semaines passent et les plateformes de SVOD continuent de se remplir. Netflix, Prime Video, HBO Max, il y a du neuf un peu partout. Bien sûr, Disney+ ne fait pas exception ! Vous allez y retrouver du nouveau tout au long du mois de septembre, y compris dans les jours qui viennent. De bons films s'apprêtent à y faire leur entrée, mais aussi la nouvelle saison d'une série hyper appréciée.

Tous les nouveaux films du 8 au 14 septembre sur Disney+

Disney+ accueille en tout 5 nouveaux films dans son catalogue cette semaine. Tous arrivent ce vendredi 12 septembre, pour une fin de semaine pleine d'émotions. Il y aura de l'horreur avec La Malédiction L'origine, mais aussi de la romance avec Les Gazelles. Nous pouvons aussi vous recommander le touchant Photo de Famille, avec son joli casting qui rassemble Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, ainsi que Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby. Tous forment une grande famille qui s'est perdue de vue, mais est contrainte de se ressouder ses liens après un événement tragique.

12 SEPTEMBRE : Break — comédie dramatique sur fond d'histoire familiale et de rêves brisés. L'Affaire SK1 — film policier sur l'affaire Guy Georges. La Malédiction : L'origine — film d'horreur. Les Gazelles — comédie romantique avec Camille Chamoux et Audrey Fleurot. Photo de famille — comédie dramatique familiale.



Le retour d'une série adorée sur la plateforme de SVOD

Cette semaine marque aussi le retour d'une des séries les plus appréciées de Disney+ ! Dès demain, mardi 9 septembre, vous retrouverez les trois premiers épisodes de la saison 5 d'Only Murders in the Building. La suite arrivera après au rythme d'un épisode hebdomadaire jusqu'au dénouement. Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez rempilent ici pour une nouvelle enquête après la mort suspects du concierge de leur immeuble. Ils vont tout faire pour percer le mystère derrière cette disparition. Une fois de plus, nos enquêteurs en herbe croiseront des personnalités prestigieuses, comme Meryl Streep et Renée Zellweger !

9 SEPTEMBRE : Only Muders in the Building | saison 5 — la série d'enquêtes reprend avec un trio à l'esprit affuté.

