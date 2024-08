La rentrée approche à grands pas alors que l’été se termine une bonne fois pour toutes. Disney+, comme Netflix, Prime Video et Max, conclut ainsi son mois d'août avec quelques nouveautés. Une fois encore, c’est une fin de mois assez timide. Il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais la série qui signera ici son grand retour est assurément l’une des plus appréciées de la plateforme.

Les sorties Disney+ de la semaine du 26 aout au 1er septembre

Portée par la talentueuse Selena Gomez, accompagnée de Steve Martin et Martin Short, c’est bien Only Murders in the Building qui revient cette semaine sur Disney+. La saison 4 de la série promet une fois de plus son lot de rebondissements, et le casting s’étoffera dans la foulée tout comme on retrouvera des têtes connues, notamment Meryl Streep, présente depuis la saison 3.

La saison 4 de Only Murders in the Building arrive donc dès le 27 août. Elle sera suivie de près (dès le lendemain) par une nouvelle saison de la série pour enfants Pyjamasques, Power Heroes.

Malheureusement, c’est à peu près tout ce qu’il faut attendre cette semaine sur Disney+. La plateforme SVOD a déjà tiré toutes ses cartouches en début de mois et va attendre pour mettre le paquet avec ses sorties de septembre 2024. En attendant, vous pouvez toujours jeter un œil à quelques programmes canons déjà disponibles, comme le film familial Jungle Cruise, par exemple, un très bon divertissement avec Emily Blunt et Dwayne Johnson.