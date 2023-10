Après des prises de parole floues, voire souvent contradictoires, le nouveau DC Universe se dévoile et cela n'aura plus rien à voir avec ce que l'on a connu. Il va falloir dire adieu à tous ces visages...

C'est un fait, malgré certains bons films -voire même excellents - isolés, l'univers cinématographique DC est un véritable échec. Warner était assis sur une mine d'or mais n'a pas su en tirer profit comme son concurrent Marvel. Face à cette non-réussite, qui dure depuis des années, la société de production a été débauché James Gunn. Le réalisateur de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie qui a désormais toutes les cartes en main pour redorer le blason de DC Comics sur grand écran. Mais ce sera fait à sa façon, et à celle de son collaborateur Peter Safran, ce qui entraîne des changements profonds.

Le prochain DC Universe dissout la Justice League au cinéma

Le nouveau DC Universe au cinéma se fera avec les conditions de James Gunn et Peter Safran, ou ne se fera pas. Et pour l'instant, les deux collaborateurs ont les pleins pouvoirs et peuvent prendre toutes les décisions possibles, du moment que le résultat est là. Il faudra certainement du temps mais surtout des films et séries qui fassent l'unanimité. L'exact inverse de Blue Beetle, un long-métrage sorti cet été qui a fait un four monstre avec 128 millions de dollars au box office. Le budget étant d'environ 130 millions de dollars, sans les coûts marketing, c'est par conséquent une nouvelle claque pour l'écurie DC.

Dans les prochains projets, James Gunn a dévoilé diverses informations sur Superman Legacy. Un film qui sera tourné sans Henry Cavill qui a été gentiment poussé vers la porte. Mais selon Variety, c'est toute la Justice League de Zack Snyder qui sera finalement évincée. « En réalité, aucune des stars retenues par Zack Snyder pour Batman V Superman: Dawn of Justice et Justice League - notamment Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller et Jason Momoa - ne reprendra son rôle dans le nouvel univers DC » (via Variety).

Tout le monde est viré... même Gal Gadot alors qu'elle avait laissé entendre qu'elle avait un avenir en tant que Wonder Woman. Cette fois, il faut croire que c'est définitivement plié, ce qui va décevoir puisque l'actrice israélo-américaine est la chouchou des fans avec Henry Cavill. Néanmoins, tout n'est peut-être pas perdu pour elle.

Un film Lobo avec Jason Momoa (Aquaman 2) ?

Viola Davis est assurée d'incarner encore Amanda Weller, l'agent qui s'occupe des enfants terribles de la Suicide Squad. Jason Momoa, qui était Aquaman jusqu'à présent, aurait les faveurs de James Gunn, mais pour un autre rôle. Les sources de Variety confirment que l'acteur serait en pourparlers pour camper le super-héros violent Lobo. Une bande dessinée DC Comics dont Momoa est fan. Tiens donc ! Pour l'heure, la nature du projet n'a en revanche pas fuité. Il pourrait autant s'agir d'un long-métrage autonome que d'une apparition dans Superman Legacy. Et pourquoi pas même les deux. Si Gunn et Safran ne veulent pas reproduire les erreurs du passé, il va falloir veiller à bien introduire chaque personnage.

Voilà pour les rumeurs, mais Jason Momoa fait l'objet d'accusations qui pourraient peut-être lui nuire. D'après des notes du thérapeute d'Amber Heard, qui joue Mera, l'acteur se serait montré toxique envers Heard et aurait cherché à la faire partir du plateau en imitant notamment Johnny Depp. « Jason a dit qu'il souhaitait que je sois virée. Il était ivre et en retard sur le plateau. Il s'habillait comme Johhny et faisait les mêmes blagues ». Des notes qui appartiennent au procès Johnny Depp et Amber Heard.

De son côté, DC dément et a apporté son soutien à Jason Momoa. « Jason s'est comporté de manière professionnelle, à chaque instant, sur le plateau d'Aquaman et le Royaume perdu. Il travaille comme un fou et aime boire une bière de temps en temps, mais pas au point d'arriver ivre sur le plateau ». Si Momoa peut avoir un autre rôle, pourquoi pas Gal Gadot ? Affaire à suivre...