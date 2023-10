Le titan du divertissement, Marvel, est confronté à des problèmes croissants, surtout dans son département télévisuel. Les difficultés récentes rencontrées par la nouvelle série Daredevil, notamment un remaniement significatif du personnel créatif en cours de production, mettent en évidence les défis que la société rencontre pour mener ses projets à terme.

Daredevil dans la mouise, Marvel corrige le tir

Ainsi, Daredevil : Born Again, la prochaine série télévisée de Marvel, est en train de subir des modifications radicales. D'après les révélations de The Hollywood Reporter, le projet, qui devait marquer le retour de Charlie Cox dans le rôle principal, est actuellement en pause. Le temps d'une "réinitialisation créative", ou en d'autres termes, un redémarrage complet.

Les scénaristes originels, Chris Ord et Matt Corman, auraient offert une perspective nettement différente de la version populaire de Netflix, reconnue pour son action et sa violence. En effet, Daredevil, incarné par Cox, n'apparaissait dans son costume qu'au quatrième épisode. Bien que Marvel ait initialement approuvé le concept, la société a jugé nécessaire de repenser l'intention originale de la série après un aperçu du travail en cours.

La série avait déjà été mise en pause en raison d'une grève des scénaristes de la WGA. Bien que seulement neuf des dix-huit épisodes d'une heure aient été tournés, Marvel a admis que le projet "ne fonctionnait pas". Chris Ord et Matt Corman ont depuis été libérés de leurs fonctions. Et les réalisateurs des épisodes à venir ont également été déchargés de leurs responsabilités. Désormais, le projet est dit être en cours de "réinitialisation créative". Avec la recherche de nouveaux scénaristes et réalisateurs pour remettre le projet sur les rails.

Daredevil chez Netflix

Changement de cap

Comme mentionné précédemment, dans un contexte plus large, Marvel Television traverse une période de changements significatifs et d'ajustements. Depuis le lancement réussi de WandaVision en janvier 2021, le studio a dévoilé plus de 50 heures de programmation télévisuelle. Mais non sans rencontrer de nombreux problèmes. En fait, Marvel a dévié du modèle traditionnel de production télévisuelle. Au lieu de commander des épisodes pilotes avant d'approuver des séries complètes, le studio a directement produit des saisons entières pour le streaming. Ils ont investi plus de 150 millions de dollars par saison, et ce, sans épisode pilote ni showrunners dédiés.

C'est pourquoi le processus de réflexion concernant le mode de production de l'entreprise est actuellement en cours de révision. "Nous tentons d'allier la culture Marvel à la culture télévisuelle traditionnelle", a déclaré Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel. L'entreprise cherche à redresser la barre, en particulier pour Daredevil : Born Again. Il faut souligner que les attentes sont élevées et que le projet Netflix était de grande qualité. Ainsi, il n'est pas question de décevoir.

Marvel prévoit donc de conserver certaines scènes et épisodes, tout en modifiant substantiellement une grande partie de la série. Elle devrait désormais être déclinée en deux saisons pour l'occasion. De son côté, la communauté espère bien entendu une plus grande proximité avec la version Daredevil de Netflix. Celle-ci était jugée parfaite à bien des niveaux ; il serait donc dommage de s'en éloigner totalement.