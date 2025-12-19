Ce mois de décembre est clairement un des plus importants pour les plateformes de SVOD. Tout comme Netflix, HBO Max ou encore Prime Video, Disney+ mise gros en sortant des programmes de taille. Aujourd'hui est d'ailleurs un jour conséquent en termes de nouveautés pour le catalogue de la Company. Plusieurs films importants rejoignent le service, dont un sorti en 2025 et qui a fait polémique à plus d'un titre.

Un gros film de 2025 déjà disponible sur Disney+

Disney+ va vous faire passer de belles fêtes de fin d'année avec toutes ses nouveautés de décembre. La plateforme s'est notamment attelée à proposer un de ses plus gros films de 2025. Il s'agit de sa dernière adaptation en live-action d'un de ses classiques, peut-être même de son plus gros classique, à savoir Blanche-Neige.

Si les abonnés Disney+ auront sûrement plaisir à redécouvrir le conte des frères Grimm et le long-métrage de 1937 sous un tout nouveau jour. Ce remake de Blanche-Neige prend le parti d'un casting ethnique, avec Rachel Zegler (Hunger Games: La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur) dans le rôle-titre. Elle est secondée par nulle autre que Gal Gadot (Wonder Woman). Or, ce choix a immédiatement fait polémique par rapport à l'apparence des personnages originaux tirés du folklore allemand. Sans compter sur le choix de changer la dénomination des sept nains de l'histoire, ce qui a suscité autant de moqueries que de débat.

Le remake de Blanche Neige a d'ailleurs été immédiatement sanctionné. La presse mondiale ne lui attribue que 50 / 100 sur Metacritic. Le public, lui, ne lui attribue qu'une moyenne de 1,2 / 10 (certainement influencée par une dynamique de review bombing). Qu'à cela ne tienne, si le film ne vous convainc pas, cinq autres sortent aujourd'hui sur Disney+ : Go Fast, La Terre des hommes, Le Prix du succès, Lulu femme nue et celui qui a été nommé à Cannes, Un Divan à Tunis.