Prime Video fait le plein de nouveautés pour le mois de décembre 2025 avec le retour d'une série évènement qui a déjà fait un immense carton. Sans compter plusieurs films idéal pour la période de fêtes hivernales.

Prime Video va lui aussi mettre les bouchées doubles pour le mois de décembre 2025 avec pas mal de nouveautés à l'instar de Netflix ou encore HBO Max. Ce mois-ci, on note le retour d'une série extrêmement appréciée, mais aussi des films cultes et une autre série extrêmement populaire.

Tous les films Prime Video de décembre 2025

Prime Video ralentit la cadence en termes de nombre d'ajouts mais pas la qualité. Pour le mois de décembre 2025, la plateforme va chercher des valeurs sûres comme la saga complète du Seigneur des Anneaux qui revient sur le catalogue, ou encore les blockbusters Jurassic World Fallen Kingdom, avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que Venom 2 avec Tom Hardy et Woody Harrelson dans le rôle du grand méchant. Mois de fêtes de fin d'année oblige, quelques films de Noël se glisseront bien évidemment sur Prime Video comme Mr Christmas & Me ou Joyeux Noël, mais ça reste plus timide que sur Netflix par exemple.

01/12 Mr Christmas & Me Watch Out Fallen Jurassic World Fallen Kingdom Un Mariage trop parfait Loue-Moi !

03/12 : Les Marchands de Joie Joyeux Noël Maman !

04/12 : Juste pour Rire

10/12 Merv -comédie romantique avec Zoey Deschanel et Charlie Cox Venom Let There Be Carnage

12/12 Dis-le-moi tout bas

15/12 La saga Le Seigneur des Anneaux

21/12 Your Lucky Day

26/12 Horizon Chapitre 1 Roofman

31/12 Garfield Héros malgré lui



Toutes les séries de décembre 2025

Côté séries, Prime Video est assez avare et n'en propose finalement que deux, mais pas n'importe lesquelles. La première est incontestablement l’événement de cette fin d'année : la saison 2 de Fallout avec Ella Purnell, Walton Goggins ou encore Aaron Moten. Après une première saison saluée par la critique et les spectateurs, mais également couverte de récompenses, la nouvelle saison veut frapper encore plus fort. Notre héroïne, accompagnée de son acolyte, va se rendre aux alentours d'une ville extrêmement célèbre pour les fans de la franchise, New Vegas. Autant vous dire que les amoureux de la licence sont dans tous leurs étatset attendent l'arrivée de la nouvelle saison sur Prime Video, Fallout New Vegas étant l'un des jeux les plus appréciés de la licence encore aujourd'hui, et de loin.

Enfin, la seconde série à venir sur Prime Video n'est autre que Les 100. Très populaire, la série de science-fiction nous fait suivre 100 jeunes délinquants choisis comme cobayes pour retourner sur Terre, alors que celle-ci a succombé à une catastrophe nucléaire un siècle plus tôt. À la surface, le monde a changé et tout le monde doit se serrer les coudes pour survivre. Une série qui a fait son petit effet à sa sortie et qui aura réussi à tenir près de 7 saisons, toutes disponibles en décembre 2025 sur Prime Video.

15/12 Les 100 - saison 1 à 7

17/12 Fallout - Saison 2



source : prime video