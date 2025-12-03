Après un programme de novembre 2025 déjà particulièrement chargé, on avait déjà une vague idée de ce que prévoyait Disney+ en décembre 2025, avec notamment un concert et un documentaire autour de Taylor Swift côté films, et la très attendue saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens côté séries. Il ne s'agissait toutefois que d'un minuscule morceau du programme complet de la plateforme aux grandes oreilles pour terminer l'année, comme on a pu le découvrir via une annonce plus officielle.

Tous les films de Disney+ en décembre 2025

Commençons d'abord par les sorties films à venir en décembre 2025 sur Disney+, et il y a sur ce terrain du très beau monde. Rien que le 1er décembre, la plateforme a mis en ligne rien de moins que Heidi, la légendaire trilogie Retour vers le futur, et enfin les trois premiers films Shrek ! Le 5 décembre 2025, on enchaîne avec encore d'excellents films comme le chef d'œuvre Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ou encore Vice Versa 2.

On a encore droit à de grosses sorties dans la seconde dizaine du mois sur Disney +, avec notamment le 12 décembre la trilogie d'Arthur et les Minimoys de Luc Besson, ou encore Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, et enfin une double dose de Taylor Swift via un documentaire et un concert pour les fans de l'artiste. Le 16 décembre, place à Ballerina, le film spin-off de la saga John Wick, ainsi que l'excellent polar français Les Rivières Pourpres.

On termine enfin le mois de décembre 2025 sur Disney+ avec notamment le 22 décembre un autre film de Luc Besson, et pas des moindres avec Le Grand Bleu. Là encore, il ne s'agit toutefois que d'un morceau du très vaste programme de la plateforme côté films ce mois-ci, comme vous pouvez le constater avec la liste détaillée ci-dessous :

01/12 Comment épouser un millionnaire Heidi Le Ciel peut attendre Les Hommes préfèrent les blondes Niagara Rebecca Retour vers le futur 1, 2 et 3 Shrek 1, 2 et 3

05/12 16 ans ou presque Azur et Asmar Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain Le Prince Oublié Joséphine Joséphine s'arrondit Thérèse Desqueyroux Vice-Verca 2

12/12 20 ans d'écart Arthur et les Minimoys, Arthur et la Vengance de Maltazard et Arthur 3 La Guerre des Deux Mondes Bienvenue à Marly-Gomont Jack et la mécanique du cœur Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec Un monstre à Paris Taylor Swift | The Eras Tour : The End of an Era Taylor Swift | The Eras Tour : The Final Show

16/12 Ballerina Les Rivières Pourpres Vicky

19/12 Blanche-Neige Go Fast La Terre des Hommes Le Prix du Succès Lulu Femme Nue Un Divan à Tunis

22/12 Le Grand Bleu Les Garçons et Guillaume, à table ! Nikita Telle mère, telle fille Un Heureux évenement

29/12 À bout portant Camille redouble Le Retour du Grand Blond Les Vieux Fourneaux



Toutes les séries de décembre 2025

Place ensuite au planning des nouvelles séries que Disney+ prévoit de diffuser durant le mois de décembre 2025. Comme le mois précédent, le programme s'avère ici moins chargé, malgré quelques ajouts notables. Pour tout public, on a notamment la saison 3 de Star Wars : Les Aventures des petits Jedi à paraître le 8 décembre. L'une des plus grosses nouveautés du mois arrive toutefois le 10 décembre avec donc la très attendue saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens, suivie le 14 décembre par l'intégrale de Mad-Men.

Le 17 décembre s'annonce également bien chargé côté séries sur Disney+, avec notamment les saisons 12 à 16 du légendaire anime One Piece, ainsi que le début de la saison 3 de Tracker. Les amateurs de vénérables séries policières américaines pourront également trouver leur compte le 31 décembre avec les saisons 14 à 17 de New York, unité spéciale. Autrement, voici les autres nouvelles séries à surveiller en décembre 2025 sur Disney+ :

05/12 Le journal d'un dégonflé : Trop c'est trop

08/12 Star Wars : Les Aventures des petits Jedi - Saison 3

10/12 Percy Jackson et les Olympiens - Saison 2

14/12 Mad-Men - Intégrale

17/12 One Piece - Saisons 12 à 16 Tracker - Saison 3

26/12 The Lowdown

31/12 New York, unité spéciale - Saisons 14 à 17



Source : Disney+ sur X.com