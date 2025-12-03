Disney+ a enfin détaillé son programme pour décembre 2025 afin de clore l'année en beauté, avec en l'occurrence du très lourd, tant côté films que séries.
Après un programme de novembre 2025 déjà particulièrement chargé, on avait déjà une vague idée de ce que prévoyait Disney+ en décembre 2025, avec notamment un concert et un documentaire autour de Taylor Swift côté films, et la très attendue saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens côté séries. Il ne s'agissait toutefois que d'un minuscule morceau du programme complet de la plateforme aux grandes oreilles pour terminer l'année, comme on a pu le découvrir via une annonce plus officielle.
Tous les films de Disney+ en décembre 2025
Commençons d'abord par les sorties films à venir en décembre 2025 sur Disney+, et il y a sur ce terrain du très beau monde. Rien que le 1er décembre, la plateforme a mis en ligne rien de moins que Heidi, la légendaire trilogie Retour vers le futur, et enfin les trois premiers films Shrek ! Le 5 décembre 2025, on enchaîne avec encore d'excellents films comme le chef d'œuvre Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain ou encore Vice Versa 2.
On a encore droit à de grosses sorties dans la seconde dizaine du mois sur Disney +, avec notamment le 12 décembre la trilogie d'Arthur et les Minimoys de Luc Besson, ou encore Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, et enfin une double dose de Taylor Swift via un documentaire et un concert pour les fans de l'artiste. Le 16 décembre, place à Ballerina, le film spin-off de la saga John Wick, ainsi que l'excellent polar français Les Rivières Pourpres.
On termine enfin le mois de décembre 2025 sur Disney+ avec notamment le 22 décembre un autre film de Luc Besson, et pas des moindres avec Le Grand Bleu. Là encore, il ne s'agit toutefois que d'un morceau du très vaste programme de la plateforme côté films ce mois-ci, comme vous pouvez le constater avec la liste détaillée ci-dessous :
- 01/12
- Comment épouser un millionnaire
- Heidi
- Le Ciel peut attendre
- Les Hommes préfèrent les blondes
- Niagara
- Rebecca
- Retour vers le futur 1, 2 et 3
- Shrek 1, 2 et 3
- 05/12
- 16 ans ou presque
- Azur et Asmar
- Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
- Le Prince Oublié
- Joséphine
- Joséphine s'arrondit
- Thérèse Desqueyroux
- Vice-Verca 2
- 12/12
- 20 ans d'écart
- Arthur et les Minimoys, Arthur et la Vengance de Maltazard et Arthur 3 La Guerre des Deux Mondes
- Bienvenue à Marly-Gomont
- Jack et la mécanique du cœur
- Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec
- Un monstre à Paris
- Taylor Swift | The Eras Tour : The End of an Era
- Taylor Swift | The Eras Tour : The Final Show
- 16/12
- Ballerina
- Les Rivières Pourpres
- Vicky
- 19/12
- Blanche-Neige
- Go Fast
- La Terre des Hommes
- Le Prix du Succès
- Lulu Femme Nue
- Un Divan à Tunis
- 22/12
- Le Grand Bleu
- Les Garçons et Guillaume, à table !
- Nikita
- Telle mère, telle fille
- Un Heureux évenement
- 29/12
- À bout portant
- Camille redouble
- Le Retour du Grand Blond
- Les Vieux Fourneaux
Toutes les séries de décembre 2025
Place ensuite au planning des nouvelles séries que Disney+ prévoit de diffuser durant le mois de décembre 2025. Comme le mois précédent, le programme s'avère ici moins chargé, malgré quelques ajouts notables. Pour tout public, on a notamment la saison 3 de Star Wars : Les Aventures des petits Jedi à paraître le 8 décembre. L'une des plus grosses nouveautés du mois arrive toutefois le 10 décembre avec donc la très attendue saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens, suivie le 14 décembre par l'intégrale de Mad-Men.
Le 17 décembre s'annonce également bien chargé côté séries sur Disney+, avec notamment les saisons 12 à 16 du légendaire anime One Piece, ainsi que le début de la saison 3 de Tracker. Les amateurs de vénérables séries policières américaines pourront également trouver leur compte le 31 décembre avec les saisons 14 à 17 de New York, unité spéciale. Autrement, voici les autres nouvelles séries à surveiller en décembre 2025 sur Disney+ :
- 05/12
- Le journal d'un dégonflé : Trop c'est trop
- 08/12
- Star Wars : Les Aventures des petits Jedi - Saison 3
- 10/12
- Percy Jackson et les Olympiens - Saison 2
- 14/12
- Mad-Men - Intégrale
- 17/12
- One Piece - Saisons 12 à 16
- Tracker - Saison 3
- 26/12
- The Lowdown
- 31/12
- New York, unité spéciale - Saisons 14 à 17
Source : Disney+ sur X.com