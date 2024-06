Fede Alvarez joue très gros avec Alien Romulus. Si le réalisateur n'est pas un débutant, il s'attaque tout de même un des plus grands mythes du cinéma. Un gros défi l'attend donc, mais le cinéaste semble armer pour le relever et il a en plus pris soin de s'entourer de vétérans de la franchise, dont l'équipe de James Cameron sur Aliens. Cette volonté de renouer avec le passé, avec notamment l'utilisation d'effets pratiques pour éviter la débâcle purement CGI du dernier film, transparait en tout cas dans le trailer officiel.

Un trailer officiel déchaîné pour Alien Romulus

Si Fede Alvarez ne veut mettre aucun film Alien de côté, et n'en renie aucun, il entend tout de même s'inspirer des deux meilleurs épisodes. Les deux premiers réalisés respectivement par Ridley Scott et James Cameron. « Demander à un fan d'Alien de choisir entre les deux est une question perverse. Alors, je me suis demandé, "Comment puis-je faire les deux ? Il y a un moment où les personnages se promènent dans des zones familières du Nostromo. Puis, ils traversent un bâtiment et de l'autre côté : boom ! Vous êtes dans un couloir qui ressemble à Hadley's Hope [d'Aliens] » a déclaré le cinéaste responsable du reboot / remake d'Evil Dead.

On en sait également davantage sur deux des personnages d'Alien Romulus. Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) sera Rain et sera accompagnée de son frère adoptif androïde, Andy, incarné par David Jonsson (Industry, Toi et moi ?). Ensemble, ils devront faire face à la « forme de vie la plus terrifiante de l'univers », le Xénomorphe qu'on peut admirer dans le premier trailer officiel.

Que dire de ces nouvelles images d'Alien Romulus ? En deux minutes, Fede Alvarez nous laisse croire à un vrai retour possible de la licence cultissime et à une possible dinguerie. On ne vous spoilera aucune scène, mais cette bande annonce regorge de plans savoureux et très rassurants pour le long-métrage. Le respect de cet héritage se voit déjà, même s'il faudra évidemment juger sur la longueur. Pour ceux qui suivent le travail du cinéaste, on sent également qu'il devrait encore brutaliser ses personnages comme il faut, ce qui avait déjà été confirmé auparavant. Isabela Merced, qui jouera Dina dans la saison 2 de The Last of Us, avait révélé que le film allait avoir l'une des pires scènes de la saga. Alien Romulus sortira le 14 août 2024 en France.