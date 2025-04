Disney+ continue son teasing sur sa série Alien Earth et fait grimper l'attente avec une courte vidéo. On semble se diriger vers un massacre qui n'épargnera probablement pas les nouveaux personnages.

La série Alien Earth est l'une des plus grosses nouveautés Disney+ 2025 qui sera offert aux abonnés dans le courant de l'été. Pour l'instant, la plateforme de streaming vidéo continue de jouer la montre et de jouer avec les nerfs des fans. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une longue bande-annonce avec une date durant la journée dédiée aux Xénomorphes, le 26 avril dernier, le service SVOD a botté en touche. En revanche, on a toujours le droit à des extraits succincts et un nouvel aperçu très prometteur vient de tomber avant le trailer.

La série Disney+ Alien Earth continue sa gestation en vidéo

On aurait pas imaginer une série télévisée Alien quelques années auparavant, mais c'est pourtant le pari fait par 20th Century Fox et Disney+. Cette nouvelle création pour le petit écran réalisée par Noah Hawley (Legion, Fargo) se situera entre Covenant et le premier film de Ridley Scott. De ce fait, c'est une préquelle inédite qui attend les fans après Prometheus et Alien Covenant. Contrairement aux précédents longs-métrages, cette série innovera en plaçant son action sur Terre, permettant ainsi à la mythique créature de H.R Giger de gambader normalement dans des environnements plus ouverts.

Après le teaser où l'on voit un facehugger dégringoler dans le vaisseau qui est en train de s'échouer sur terre, et le massacre d'un membre d'équipage alors qu'un androïde communique à distance, Disney+ a sorti un teaser vidéo intitulé « gestation » qui nous révèle l'existence de cinq espèces. Un trailer éclair, dérangeant et prometteur qui se conclut par l'apparition du Xénomorphe. « Ce vaisseau a prélevé cinq formes de vie différentes issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. Chacune de ces espèces est aussi singulière que mortelle. Des monstres » peut-on entendre dans la vidéo.

Pour rappel, voici le synopsis officiel d'Alien Earth qui introduira des personnages inédits. « Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, une jeune femme et un groupe de soldats font une découverte terrifiante qui va les confronter à la plus grande menace de la planète. Alors que le groupe recherche des survivants dans l'épave du crash, ils rencontrent de mystérieuses formes de vie prédatrices plus menaçantes qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Avec cette nouvelle menace, l'équipe de recherche doit se battre pour survivre mais leurs décisions face à cette découverte pourraient bien changer la planète Terre telle qu'ils la connaissent ».

Source : YouTube Disney Plus.