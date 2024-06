Si Netflix est la plateforme de référence en matière de séries, son catalogue ne cesse de s'enrichir. Ainsi, le service de SVOD mise de plus en plus sur l'animation japonaise, avec de plus en plus d'anime à visionner. Et sur ce point, elle propose une certaine pluralité entre titres encore méconnus dont elle peut acquérir les droits à moindre coût, et œuvres qui ont déjà fait leur succès. Et l'un d'eux fait son grand retour aujourd'hui sur la plateforme !

Netflix accueille à nouveau les Pourfendeurs

Les abonnés à Netflix peuvent profiter de l'anime Kimetsu no Yaiba, dit Demon Slayer, véritable phénomène depuis son lancement. Depuis 00h01 cette nuit, une nouvelle saison est disponible sur la plateforme de SVOD. Il s'agit de l'arc du “Village des Forgerons”, qui comprend 11 épisodes au total. Il fait évidemment suite à “La Volonté ardent de Tanjiro Kamado” et au “Quartier des plaisirs”.

Attention toutefois à la confusion : Netflix catalogue cette saison comme étant la 4e. Or, la véritablement saison 4, intitulée “L'Entraînement des Piliers” est actuellement en diffusion sur Crunchyroll. Or, la plateforme concurrente en a l'exclusivité pour le moment. La numérotation de la plateforme au N rouge s'explique par la diffusion du film Demon Slayer : Le Train de l'infini sous forme épisodique. De ce fait, l'ordre des saisons de suit comme il faut, mais la véritable saison 2 est affichée comme étant la saison 3, de même que la 3e apparaît comme étant la saison 4.

© ufotable.

Que raconte la saison 3 de Demon Slayer ?

Le voyage de Tanjiro Kamado se poursuit dans la saison 3 de Demon Slayer. Le jeune pourfendeur de démons se rend au village caché des forgerons. Il doit impérativement faire la rencontre de Haganezuka. Ayant perdu son sabre lors de son dernier combat, il espère que ce forgeron très réputé pourra lui en fabriquer un nouveau. Dans le même temps, la menace plane sur les pourfendeurs. L'ennemi se prépare à attaquer, mettant en alerte les Piliers.

Nos héros doivent donc rapidement se préparer à une nouvelle offensive. Cependant, l'ennemi se veut toujours plus vicieux. Le défi sera donc de taille pour Tanjiro et ses compagnons. Leur courage sera mis à rude épreuve, mais leur détermination les a déjà tiré d'impasses périlleuses. À eux de surpasser pour repousser leurs adversaires et venir à bout de cette armée démoniaque.

C'est toujours la même équipe gagnante qui se dresse derrière cette saison 3. On retrouve ainsi le savoir faire du studio d'animation ufotable. Et pour une totale continuité, c'est toujours Haruo Sotozaki qui est en charge de la réalisation. Pour l'accompagner dans sa tâche, Akira Matsuchima a également remplié comme character designer et directeur en chef de l'animation. La qualité visuelle est donc toujours de mise pour la suite des aventures de Tanjiro.