Une grande nouvelle se confirme pour la fin de l'anime Demon Slayer. Les fans de Tanjiro, Nezuko et les autres pourfendeurs vont être aux anges. Allez, on vous explique !

C'est incontestablement l'un des anime qui a le plus marqué cette décennie : Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba en vo) approche doucement de sa fin à l'écran. Il faut dire que le studio ufotable retranscrit avec panache l'œuvre de Koyoharu Gotōge. La réalisation aux petits oignons, avec son style graphique originale et son animation grandiose, a conquis tout un public.

Alors, évidemment, les fans attendent la suite avec impatience. Ils se réjouissent donc de retrouver en ce moment la saison 4, sur Crunchyroll. Or, après l'arc en cours de “L'Entraînement des Piliers”, l'anime prendra officiellement la direction de sa conclusion avec les dernières péripéties de Tanjiro et ses compagnons. À ce propos, un récent leak nous indiquait potentiellement quelle forme cela pourrait prendre. Celui-ci se confirme.

Une fin spectaculaire s'annonce pour Demon Slayer

Ce n'était plus qu'un secret de polichinelle. Mais, l'officialisation de cette nouvelle va réjouir de nombreux fans de Kimetsu no Yaiba à travers le monde : pour sa conclusion, l'anime voit les choses en grand avec une trilogie de films. Celle-ci couvrira donc l'arc final du manga et s'exportera dans les salles obscures, pour profiter d'un dénouement encore plus grandiose.

Porté par le succès du Train de l'Infini, qui s'était déjà raconté sur grand écran, Demon Slayer poursuit donc son aventure cinématographique. Comme le rapporte Crunchyroll, le premier film de ce triptyque s'intitulera Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse infinie. Il ouvrira donc la “Bataille finale” et les événements qui mèneront à la confrontation ultime avec Muzan Kibutsuji, le roi des démons.

Cette conclusion en trois temps vise à retranscrire avec encore plus d'intensité cet arc épique. Comme le décrit Crunchyroll, « le sang va couler sous la lame ». De fait, nos preux pourfendeurs s'apprêtent à affronter le plus terrible de leurs adversaires dans une bataille dantesque. Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée, mais un premier trailer a été partagé, officialisant ainsi la nouvelle et dressant le casting des personnages que nous prendrons plaisir à retrouver dans ce premier long-métrage.