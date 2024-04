Le phénomène Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba revient très bientôt sur nos écrans ! Un an s'est écoulé depuis l'arc du Village des Forgerons, condensé dans la troisième saison. Les fans attendent donc avec impatience la saison 4, qui couvrira l'Entraînement des Piliers.

Arc particulièrement attendu de tous les otakus à jour sur leur lecture, l'Entraînement des Piliers est crucial dans le développement des personnages et de leurs capacités. Dans une veine très shōnen nekketsu, il mélange le sérieux et l'humour qui constituent l'ADN de Demon Slayer depuis ses débuts.

Conscient de cette attente, Crunchyroll rappelle que cette saison 4 arrivera dès le 12 mai dans son catalogue. Si les aficionados de la VO pourront suivre les épisodes en japonais, les VF only devraient également être ravis d'apprendre que la saison profitera aussi de doublages français. Alors, pour marquer le coup, la plateforme partage une toute nouvelle bande-annonce signée par le studio Ufotable.

Que raconte l'arc de l'Entraînement des Piliers ?

La saison 4 de Demon Slayer adapte les chapitres 128 à 136 du manga. On y suit toujours Tanjirō, le jeune pourfendeur de démons. Lui et ses amis Inosuke et Zenitsu s'apprêtent à suivre un entraînement intensif pour perfectionner leur souffle et palier leurs faiblesses.

Il faut dire que de grands défis les attendent. Une place est désormais vacante au sein de l'organisation des Piliers, les plus puissants Pourfendeurs. Mais eux-mêmes doivent se confronter à leurs dilemmes... C'est certain : l'entraînement sera rude.

Quant à Nezuko, la sœur de Tanjirō, elle reste dans une situation ambivalente qui risque à tout moment de leurs attirer des ennuis... Alors, tandis qu'elle s'efforce de continuer à témoigner sa loyauté envers son frère, ce dernier persévère dans l'espoir, un jour, de la ramener à son état initial.

Le studio ufotable nous donne rendez-vous le 12 mai dans un nouveau trailer de la saison 4 de Demon Slayer. Plongez dès maintenant aux côtés des Piliers et de la bande de pourfendeurs en herbe.

Faut-il avoir vu le film En route vers l'entraînement des Piliers avant la saison 4 ?

Les 24 et 25 février 2024, le film En route vers l'entraînement des Piliers était diffusés dans plusieurs cinémas en France. Il servait de transition entre la saison 3 et la suivante. Actuellement, il n'est pas disponible à l'achat, ni en SVOD, et ne le sera probablement jamais...

En fait, ce film n'en est pas vraiment un. Il s'agit, en réalité, de la combinaison de deux épisodes de l'anime : le dernier de la saison 3 et le premier de la saison 4. Se déplacer en salle était surtout l'occasion de se remémorer la fin de l'arc du Village des Forgerons et de découvrir en avant-première le début de la nouvelle saison.

Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas pu voir En route vers l'entraînement des Piliers ! Cela ne dérangera aucunement le visionnage de la saison 4.

Où regarder la saison 4 de Demon Slayer ?

L'anime Demon Slayer est disponible sur plusieurs plateformes de SVOD en France. On retrouve évidemment les trois premières saisons sur les plateformes spécialisées ADN et Crunchyroll, ainsi que sur Netflix. Même MyCanal et TF1+ vous propose la première saison.

Néanmoins, la saison 4 sera accessible exclusivement chez Crunchyroll, dès le 12 mai. Comme pour les précédentes saisons, la quatrième sera dévoilée progressivement, à raison d'un épisode par semaine. Et pour commencer en beauté, le premier durera environ une heure, contre la vingtaine de minutes traditionnelle pour les suivants.

Enfin, réjouissez-vous car vous pourrez désormais regarder votre anime sans vous mélanger les pinceaux avec les autres utilisateurs de votre compte Crunchyroll. Eh oui ! La plateforme orange a enfin intégré une nouvelle fonctionnalité que tout le monde attendait.