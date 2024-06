Alors que la sortie de Deadpool 3 approche, les spéculations vont bon train sur les apparitions potentielles de personnages de l'univers Marvel. Parmi les rumeurs, le retour de Dafne Keen dans le rôle de X-23, qu'elle a interprété dans Logan, suscite un vif intérêt. Pour la continuité de l'univers, l'attente est très grande et on peut en apprendre plus.

Deadpool 3 et Dafne Keen

Dans une récente interview pour la série The Acolyte de Star Wars avec On Demand Entertainment, Dafne Keen a été interrogée sur son éventuelle participation à Deadpool 3. Elle a exprimé sa déception de ne pas faire partie du casting de ce film, bien qu'elle soit enthousiaste à l'idée de le regarder en tant que fan. Keen a déclaré : "C'est évidemment triste. J'aime Hugh et, créativement, j'adore Ryan et Shawn. Je suis vraiment excitée de voir ce qu'ils ont fait. Shawn est l'un des meilleurs réalisateurs actuellement. Ryan est une légende. Ça aurait été incroyable de faire partie de ce projet, mais je vais juste aller le voir en tant que fan, pour voir mon vieil ami dedans."

Bien que Dafne Keen ne soit pas présente dans Deadpool 3, elle a laissé entendre que son personnage pourrait revenir dans le futur. Elle a lancé un appel à Marvel en disant : "Écoutez bien, Marvel !" Ce commentaire suggère qu'elle serait ouverte à l'idée de reprendre son rôle de Laura (X-23) dans de futurs projets, notamment dans un contexte de multivers où plusieurs versions de personnages peuvent coexister.

Il est courant pour les acteurs de l'univers Marvel de démentir leur participation à des films pour préserver l'effet de surprise. Cette tendance s'est accentuée avec la saga du multivers, où les apparitions inattendues et les caméos sont devenus monnaie courante. La possibilité que Dafne Keen cache son implication réelle n'est donc pas à exclure, même si elle affirme ne pas être dans le film.