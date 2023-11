Malgré le fait que les studios et les acteurs aient enfin trouvé un compromis, certains films et séries ne pourront pas sortir en temps et en heure. C'est le cas de Deadpool 3 qui atterrira au cinéma à l'été prochain, sans date fixe, au lieu du 3 mai 2024. Mais Wade Wilson a une surprise pour patienter jusque-là...

Une image de Dogpool dans Deadpool 3 ?

Deadpool 3 est bien parti pour être l'un des volets les plus fous, notamment grâce à la présence de Hugh Jackman qui revient en tant que Wolverine. L'acteur australien ne serait pas le seul à faire son comeback, car d'après The Hollywood Reporter, Jennifer Garner aurait été contactée pour reprendre son costume d'Elektra. Pas de confirmation encore, mais vu le sérieux du site, la rumeur est crédible.

En plus de ces deux personnages, Walker Scobell (Adam à travers le temps) devrait incarner quant à lui Kidpool, l'un des membres de la Deadpool Corp dans Deadpool 3. Lady Deadpool et Têtepool sont aussi pressentis, tout comme Dogpool qui aurait été confirmé par Ryan Reynolds en personne. Étant donné son côté farceur, on avoue qu'on ne sait pas si c'est du premier ou du second degré, mais l'image vaut le détour.

« Dogpool pour sauver la mise ? Aucune chance par l'enfer des Gremlins. Mais le département peluches des produits dérivés Disney fait des cauchemars. À l'affiche de Deadpool 3, à l'été 2024 ». Si vous souhaitez en voir plus, il y a même un compte Instagram. Prêts à acheter la peluche en magasins ? Selon les dernières informations de Deadline, Deadpool 3 n'est terminé qu'à 50%. Ce qui explique peut-être le besoin de repousser de plusieurs mois la sortie officielle, qui avait pourtant été avancée. Après les débuts très difficiles de The Marvels, à voir comment sera reçu ce nouveau film Marvel.