À force, on ne sait plus sur quel pied danser avec Marvel et les projets en cours sont plus ou moins compliqués. Certains avancent, d'autres reculent ou font même du surplace. Parmi les films maudits qui ne sont toujours pas finalisés, il y a le nouveau Blade sans Wesley Snipes. Depuis des mois, le long-métrage est une sorte de montagne russe dont la production ne semble jamais voir la fin. Il est passé à travers de nombreuses mains jusqu'à présent, mais il y a bonne nouvelle sur un élément du casting.

Mahershala Ali ferait face à une méchante dans Marvel Blade

Le nouveau film Blade sera peut-être bon, mais pour le moment, c'est un bordel sans nom qui semble totalement échapper au contrôle de Marvel Studios. Jusqu'à maintenant, le long-métrage a vu défiler deux réalisateurs et au moins cinq scénaristes. Un jeu des chaises qui ne fait que ralentir la production, et qui aurait pu coûter cher à la maison des super-héros. En raison de tous les problèmes, Mahershala Ali, qui remplacera Wesley Snipes, a failli jeter l'éponge. L'acteur Aaron Pierre (Mufasa : le roi lion) n'est visiblement plus associé à ce Blade supposé sortir en novembre 2025. D'autres rats ont-ils quitté le navire Marvel Studios ?

Peut-être bien, mais selon de Daniel Richtman, dont les informations sont à prendre avec des pincettes, Mia Goth serait encore au casting. L'actrice aperçue dans A Cure for Life, le remake de Suspiria et dans la trilogie X / Pearl / MaXXXine, serait encore sur le Blade de Marvel afin d'incarner la grande méchante, la vampire Lilith. Un rôle qui paraît taillé sur mesure sur le papier. De plus, l'homme a indiqué que le film se déroulerait de nos jours. Et non à une époque plus ancienne ou futuriste. La présence de Mia Goth interroge sur le scénario final de Blade.

Si l'on en croit les propos de Variety, pendant un temps, Marvel avait une histoire complètement centrée sur au moins trois personnages féminins. Au point d'éclipser véritablement Mahershala Ali. On ne sait pas si cette version existe encore, mais avec la confirmation - à vérifier - de Mia Goth, c'est peut-être le cas. À l'écriture de ce scénario, s'il n'a pas disparu entre temps, on retrouve Nic Pizzolatto. Le créateur de la série HBO True Detective.