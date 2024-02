Après un nombre considérable de rumeurs en tout genre ainsi que des photos de tournage, il est enfin temps pour les fans de découvrir la toute première bande-annonce de Deadpool 3, histoire de mettre du baume au cœur pour le début de l'année. Comme on pouvait s'y attendre, celle-ci est empreinte d'humour et semble suivre la lignée des deux premiers épisodes. De quoi combler les spectateurs.

Deadpool 3 rentre dans la danse

Quelques jours seulement après avoir appris que Marvel et plus largement Disney ont l'intention de se concentrer sur les personnages et les franchises à succès, surprise ! La chaîne YouTube du géant américain dévoile en grande pompe le tout premier trailer de Deadpool 3. Dedans, il est notamment question de TVA (Tribunal des Variations Anachroniques) cherchant à arrêter notre cher Wade Wilson. Mais on peut aussi admirer (pendant un très court instant) l'ombre du très charismatique Wolverine. Et cela tombe bien, puisque comme nous le savons depuis de très nombreux mois, Hugh Jackman est de retour dans le rôle du super-héros griffu. D'ailleurs, le film s'intitule maintenant Deadpool & Wolverine. Tout un programme.

Dès les premières secondes de la bande-annonce, on peut déjà voir Deadpool briser le quatrième mur et parler de Disney et de son intégration officielle au sein du MCU. Comme quoi, la franchise ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. L'humour semble être resté inchangé, reste à voir ce qu'il en sera de la violence, puisque depuis le début, c'est l'une des craintes principales des fans. Disney va-t-il aseptiser Deadpool et en faire un personnage fade ? Pour le moment, cela ne semble pas être le cas. Croisons les doigts.

Ce Deadpool 3 est toujours prévu pour le 26 juillet 2024, et très clairement, Marvel n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Nul doute que si le film est une déception, les fans auront du mal à pardonner, et le MCU pourrait se retrouver dans une situation assez dramatique. Même s'il faut aussi attendre le retour de Daredevil...