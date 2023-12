Après les problèmes, l'avenir de Deadpool 3 semble plus radieux que ces dernières semaines. Le film Marvel a non seulement repris son tournage, qui n'est finalisé qu'à 50% actuellement, mais il a aussi une nouvelle date de sortie. Ce nouvel opus sera donc dans les salles françaises à partir du 26 juillet 2024, et vole la vedette à Thunderbolts qui n'est plus attendu avant 2025. Deux bonnes nouvelles, mais il y a encore bien mieux.

Un personnage énervé dans Deadpool 3 ?

Pour Deadpool 3, Ryan Reynolds semble avoir mis les petits plats dans les grands pour constituer un casting de choc. La plus grosse annonce jusqu'à maintenant, c'est le retour inattendu de Hugh Jackman en Wolverine. L'acteur avait pourtant juré avoir laissé son costume au placard, mais il faut croire que la proposition était trop tentante.

D'après The Hollywood Reporter, Reynolds aurait même offert à Jennifer Garner de reprendre son rôle d'Elektra dans Deadpool 3. Et d'ailleurs, l'intéressée a enfin répondu à cette rumeur. Alors est-ce vrai ? « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous voulez dire ? » a déclaré l'actrice au micro de Collider. S'il est difficile d'interpréter ces mots à l'écrit, la vidéo de l'interview est plus parlante. Jennifer Garner donne sa réponse avec un rictus et un air gêné qui en dit potentiellement beaucoup...

Sans savoir s'il s'agit d'une blague ou non de la part de Reynolds, Deadpool 3 a aussi évoqué Dogpool. Et même si certains en feront des cauchemars, il est possible que l'acteur soit sérieux. Précédemment, il avait aussi teasé l'implication de Kidpool, un autre membre de la Deadpool Corp, qui serait joué par Walker Scobell (Adam à travers le temps). Et il y a encore plus surprenant et intéressant.

Selon les sources de Daniel Richtman, Dafne Keen serait de retour dans Deadpool 3 dans la peau de Laura Kinney alias K-23. La jeune fille avec des lames en adamantium aperçue dans Logan aux côtés de Wolverine. Le duo sanglant pourrait-il être réuni ? La fiabilité de Daniel Richtman étant discutée, les pincettes sont de rigueur, mais l'actrice était plus que motivée il y a quelques années.

Crédits : CinéSérie.

Après Wolverine, Dafnee Keen de retour en X-23 ?

C'est donc la grosse rumeur de ces dernières heures, Dafne Keen serait de retour en X-23 dans Deadpool 3. Un bruit de couloir qui, s'il se confirme, pourrait être plutôt énorme. En 2020, l'actrice était totalement partante à l'idée d'explorer davantage ce personnage qui lui est cher.

J'essaie de ne pas me faire trop d'illusions (ndlr : reprendre le rôle son personnage dans un film), au cas où ça ne n'arriverait pas, mais j'espère que ce sera le cas. J'ai adoré joué Laura. Elle tient une place très spéciale dans mon cœur et c'est un personnage incroyable. Et tout le développement de Deadpool 3 m'a vraiment rendue heureuse, car lors du rachat de la Fox par Disney, je pensais qu'ils n'allaient plus produire de films classés R. Donc le fait de donner le feu vert pour le nouveau film est un bon signe pour d'autres longs-métrages classés R. Via Comicbook.

Reste désormais à savoir si cet appel a été entendu par Ryan Reynolds à l'époque.