Deadpool 3 est sans conteste l'un des projets Marvel les plus engageants de ces prochains mois. Les deux premiers opus ont été des succès d'estime et commerciaux, ce qui n'était pas nécessairement joué d'avance. À la différence de 99,99% des productions du MCU, les frasques de Ryan Reynolds ne sont pas tous publics. Mais d'un côté, cette autre approche est aussi recherchée par certains spectateurs qui commencent à soupirer devant les films actuels. Ce troisième volet pourrait donc faire les affaires de Disney et de la maison des super-héros, mais il faudra attendre encore un peu.

Sauf mauvaise surprise, voici quand sortira Deadpool 3 en France

C'est un joyeux bazar actuellement chez Marvel et la grève à Hollywood n'a rien arrangé. Mais pour le coup, ce n'est pas de la faute des acteurs et des scénaristes qui ont simplement essayé de se battre pour de meilleures conditions de travail, et qui se sont retrouvés face à des murs. Néanmoins, tout cela est terminé et ça profite aux futurs longs-métrages du MCU, dont le très attendu Deadpool 3.

Wendy Jacobson, productrice au sein de Marvel Studios, s'est levée du bon pied et pour cause. Le tournage de Deadpool 3 est enfin reparti, après des mois de suspension. « En ce jour de Thanksgiving, je suis reconnaissante pour les deux cadeaux qui me sont offerts : être de retour au travail et pouvoir regarder le soleil se lever depuis le plateau de tournage. En parlant de cadeaux, ces icônes (ndlr : Deadpool et Wolverine) reviennent sur grand écran le 26 juillet 2024 » via Instagram.

C'est une double excellente nouvelle pour Deadpool 3, même si la sortie initiale est repoussée. Le film était prévu pour le 3 mai 2024, mais devant le prolongement de la grève, Disney avait fini par se résoudre à l'évidence que c'était impossible. Cet épisode est donc attendu pour le 26 juillet 2024... aux États-Unis. En France, ce sera le mercredi 24 juillet 2024. Deadpool 3 pique la place de Thunderbolts, avec Harrison Ford dans le rôle principal, qui est décalé à 2025. Wendy Jacobson, le réalisateur Shawn Lévy et les membres du casting sont de retour sur le plateau et ils ont du pain sur la planche. 50% du film doit encore être mis en boîte.

Deadpool 3 devrait réserver des surprises, y compris avec l'apparition d'un personnage inattendu qui fait peur : Dogpool. On ne sait d'ailleurs toujours pas s'il s'agit d'une blague. La chanteuse Taylor Swift pourrait aussi être au générique.