Le DCU démarre officiellement avec Blue Beetle. Même s'il est prématuré d'évoquer les chiffres d'audience et le succès en salle, les premiers retours de la presse et d'une partie du public permettent de se faire une idée. Réalisé par Angel Manuel Soto, le film présente un casting incluant Xolo Maridueña (de Cobra Kai) et Bruna Marquezine. Alors, quel est le verdict ?

Blue Beetle est-il réussi ?

La majorité des critiques presse est positive. Notons par exemple l'excellente évaluation sur RottenTomatoes : 83% d'opinions positives basées sur 88 critiques. Ces chiffres reflètent surtout le ressenti de la presse anglo-saxonne, connue pour sa générosité, en particulier outre-Atlantique. En France, le Figaro est particulièrement conquis, affirmant que "le cœur de ce film de super-héros est sans équivalent" et mettant en avant l'humour du long-métrage : "Le spectateur, mort de rire d’un bout à l’autre, vient à songer que les super-héros qui ne se prennent pas au sérieux constituent la meilleure détente possible au cœur de l’été." Globalement, les retours sont très positifs, y compris parmi de nombreux spectateurs d'origine hispaniques. Certains apprécient particulièrement l'angle latino et politique du film, critique vis-à-vis de la politique d'immigration américaine :

Blue Beetle débarque et la communauté latino dispose ENFIN d'un film de super-héros dédié sur grand écran. Le film est exceptionnellement bon, unique, et répond parfaitement aux attentes, insufflant au genre super-héroïque le renouveau qu'il méritait. Sans oublier la bande-son synthwave inspirée de Tangerine Dream, tout simplement géniale.

Cette louange n'est pas un cas isolé. Les réseaux sociaux regorgent d'éloges :

BlueBeetle se démarque des précédentes productions DC, et c'est principalement grâce à la touche latine, soyons honnêtes. C'est drôle, émouvant et les scènes d'action avec BB sont incroyables ! La distribution est superbe. Hâte de voir la suite ! Félicitations à notre BORI @angelmanuelsoto, allons-y !!

La sortie de Blue Beetle soulève donc également une réflexion profonde sur la représentativité dans le cinéma. Depuis des décennies, Hollywood a été critiqué pour sa tendance à marginaliser certaines communautés, en particulier les latinos, malgré leur influence croissante dans la société américaine. Blue Beetle, avec son protagoniste latino et ses thèmes politiques, semble combler un vide important, donnant à une communauté sous-représentée une plateforme pour se voir à l'écran. Si les critiques positives ne reposent évidemment pas toutes sur cet état de fait, c'est sans conteste un argument de poids chez les critiques anglosaxonnes, la question des Latinos étant particulièrement importante aux USA. Partant de ce postulat, DC Studios vient t-il de réaliser un "banger" ?

Toutefois, le public français semble un peu plus mitigé sur plusieurs points du long métrage.

La France est moins satisfaite, offrant des avis plus mesurés

Sur AlloCiné, la moyenne des critiques spectateurs est de 2,9/5. Bien que supérieure à la moyenne, elle demeure en retrait par rapport à RottenTomatoes. Un spectateur souligne un scénario cliché et un humour discutable. Preuve que l'appréciation reste subjective. D'autres critiques évoquent des séquences superflues et un début de film languissant. Enfin, un critique déplore des effets spéciaux très moyens... L'un des principaux écueils récurrents dans de nombreux films du genre est la bande-annonce "trop bavarde". Celle-ci a tendance à en révéler beaucoup trop, dévoilant parfois des éléments clés de l'intrigue et diminuant ainsi l'effet de surprise pour les spectateurs lorsqu'ils découvrent l'œuvre. D'après plusieurs spectateurs, c'est le cas ici.