Après des années à ramer face à l'ogre Marvel et son MCU, Warner Bros Pictures s'est rendu à l'évidence que ça ne pouvait plus durer. La société de production est assise sur une mine d'or, et malgré des films parfois excellents, c'est un échec pour le DCU. L'univers DC n'a pas fédéré autant qu'escompté, mais un plan a été mis en place pour sauver Batman, Superman et toute la clique. Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a été débauché et il ne manque pas d'idées, même si elles ne sont pas toutes populaires. Mais celle-ci devrait l'être...

Une bonne nouvelle pour cette anti-héroïne DC

Depuis que James Gunn et Peter Safran ont pris les rênes de l'univers cinématographique DC, des têtes sont tombées. Henry Cavill n'a pas été appelé pour Superman Legacy et c'est la même chose pour ses camarades de la Justice League selon les informations de Variety. Il y a quelques heures, on a aussi appris que Margot Robbie était prête à passer le flambeau d'Harley Quinn sans aucune once de regret. Sauf que James Gunn pourrait la convaincre de revenir dans le nouvel univers DC ciné et TV, car pour lui, il n'y a pas de remplaçante.

« Je n'ai pas parlé d'Harley Quinn à Margot depuis longtemps. Mais j'adorerais retravailler avec elle pour ce rôle ou un autre. Pour l'instant, il n'est pas prévu que quelqu'un d'autre joue Harley Quinn. Je veux dire à part dans Joker 2 ou la série animée » (via Threads). Comme on peut lire, aucun plan pour évincer Margot Robbie du prochain univers DC qui se monte. Une déclaration qui a redonné un peu le moral aux fans de l'actrice. Et pour cause, il y a quelques heures, cette dernière a fait en quelque sorte ses adieux à son personnage totalement barré et culte.

Margot Robbie peut toujours incarner Harley Quinn

« J'ai toujours voulu qu'Harley Quinn soit un personnage qui puisse être joué par d'autres actrices, comme tant d'autres personnages masculins emblématiques. Ca a toujours été le rêve pour elle. Harley est si amusante et peut aller dans tellement de directions différentes. Si vous la confiez à une autre actrice, vous vous demandez ce qu'elle va en faire. Les possibilités sont illimitées » a indiqué Margot Robbie (via Variety). Un message pas réellement positif, bien qu'elle ne semble pas avoir fermé catégoriquement la porte.

Toujours est-il que de toute manière, si elle le souhaite, elle peut revenir à tout moment. James Gunn est plus qu'ouvert à l'idée de travailler à nouveau avec Margot Robbie, et ce n'est pas étonnant. Le succès de The Suicide Squad repose encore en grande partie sur elle, même si contrairement à la version de 2016, le papa des Gardiens de la Galaxie a été capable de faire exister les autres membres de la Task Force X.