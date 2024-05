Le nouveau Superman enfile enfin son costume. Le remplaçant d'Henry Cavill a une classe folle. Et en bonus, on a une indice sur le grand méchant du film !

C’est l’un des films de super-héros les plus attendus, le reboot de Superman n’arrivera que l’année prochaine mais semble d’ores et déjà très prometteur. On y croit parce que derrière la caméra on retrouve un certain James Gunn qui n’a plus vraiment besoin de montrer de quoi il est capable lorsqu’il s’agit de super-héros. On lui doit la trilogie des Gardiens de la Galaxie, d’excellents films, mais aussi le très bon The Suicide Squad. Le savoir à la tête du nouveau DCU, aux côtés de Peter Safran, mais aussi sur des projets clé comme Superman justement a de quoi laisser rêveur.

Le remplaçant d'Henry Cavill enfile son costume de Superman !

Maintenant ce que l’on veut, ce sont des visuels, et ça tombe bien, on est là pour ça. Après nous avoir révélé le logo que portera l’homme d’acier dans son nouveau film, c’est désormais l’acteur en costume qui a été dévoilé. Et non, il ne s’agit pas d’Henry Cavill, il faut arrêter avec ça, mais le très charismatique David Corenswet à qui le bleu et le rouge vont très bien d’ailleurs. On peut voir l’homme enfiler ses bottes au grand calme tandis qu’en arrière-plan, une entité gigantesque semble être en train de détruire la planète.

Le grand méchant de l’histoire voire même du nouveau DCU ? Nous l’ignorons. Certains pensent qu’il s’agirait d’une version de Solaris, un immense ennemi mangeur d’étoiles, ou peut-être même d’une arme de destruction massive appartenant à Brainiac. Nous verrons. James Gunn nous a déjà prouvé avec son The Suicide Squad qu’il connaît l’univers DC et qu’il n’hésite pas à mettre en avant des héros et des vilains méconnus du très grand public (Non, Starro n’est pas un ennemi auquel le grand public pense lorsqu’on parle de DC Comics).

Le nouveau film Superman est attendu dans nos salles obscures en juillet 2025 si tout va bien.