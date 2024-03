Il ne sera en effet pas question d'un film sur les têtes d'affiche de DC que sont Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash et autres. Place cette fois à leurs jeunes acolytes, les fameux Teen Titans ! Après des séries animées et live-action, il est ainsi temps pour eux d'avoir droit au grand écran dans ce second format.

Les Teen Titans de DC montent en grade

Les Teen Titans ne sont pas si jeunes que ça dans le monde de DC Comics. Ils ont en effet fait leurs premiers pas dans les années 60 avec Robin, Kid Flash, Aqualad et Wonder Girl. L'équipe s'est au fil des années étoffée et a connu un certaine popularité. Leurs aventures ont été déclinées en diverses séries animées et live-action. Les dernières en date sont Titans, la série Netflix lancée en 2018 et terminée en 2023, et le film d'animation Teen Titans Go! To the Movies. Mais ces célèbres sidekicks n'avaient jamais eu droit à un film live-action. Cet écueil va bientôt être corrigé.

The Hollywood Reporter indique en effet qu'un tel projet est maintenant dans les cartons du côté de Warner Bros. Discovery. La firme a d'ailleurs embauché la scénariste Ana Nogueira en ce sens. Celle-ci a une certaine expérience chez DC, puisqu'elle s'occupe déjà de la cousine de Superman. C'est en effet à elle que l'on doit le scénario de Supergirl: Woman of Tomorrow, avec Milly Alcock dans le rôle principal. Pour rester sur Clark Kent, celui-ci a la lourde tâche de lancer un nouveau DCU.

Un film à part à bien des égards

Les Teen Titans vont ainsi pouvoir se démarquer d'une nouvelle manière. Outre le fait qu'il s'agira de leur premier film en live-action, ils auront la lourde tâche d'étoffer tout un autre pan du DCU. Une manière pour eux de sortir encore du lot, à l'image de ces acolytes qui veulent sortir de l'ombre de leurs mentors. Nous ne savons toutefois pas encore lesquels auront le droit à une représentation par des acteurs en chair et en os.

On peut toutefois spéculer sur les plus courants. Dick Grayson en Nightwing, Kid Flash, Starfire, Wonder Girl, Raven, Beast Boy et Cyborg sont les candidats les plus probables. Puisqu'Ana Nogueira s'est occupée de Supergirl, celle-ci pourrait également rejoindre la jeune équipe. Il faudra toutefois faire preuve de patience avant d'en apprendre plus. Le projet semble en effet être à un état très embryonnaire, et tout reste encore à faire pour les Teen Titans.