Les attentes sont colossales autour de Daredevil Born Again, alors que la série de 2015 avait été un véritable carton. Mais une récente annonce sur les réseaux a encore plus excité les fans.

Après un reboot complet du projet, Daredevil Born Again semble repartir sur des bases plus saines. On y retrouve en tout cas des têtes connues de la série originale. Entre autres, Charlie Cox dans son rôle de Matt Murdock, ou encore Deborah Ann Woll dans la peau de Karen Page. Mais il semblerait qu'un autre acteur majeur de la série originale rejoigne aussi ce beau casting...

Daredevil Born Again semble très bien porter son nom

Parmi les représentations les plus emblématiques des super-héros Marvel en série, celle de Daredevil entre 2015 et 2018 occupe les plus hautes places du podium. À l'origine diffusée par Netflix, il s'agit en tout cas d'une des productions ayant remporté le plus grand succès critique et commercial dans le domaine. Elle avait en effet tout pour elle : un casting cinq étoiles, un scénario solide et une juste représentation du justicier aveugle.

La production de la série Daredevil Born Again par Disney+ relevait donc d'une évidence. Toutefois, le projet a longtemps inquiété les fans. Il est après tout question de reboot la série, tout en gardant des acteurs qui eux n'ont pas rajeuni. Pour autant, la dernière itération en date du projet semble aller dans le bon sens. Hier soir, nous avons d'ailleurs eu droit à une petite surprise sur Instagram. Jon Bernthal, qui a incarné pour la première fois le Punisher dans la série Marvel, pourrait en effet rempiler dans Born Again !

Le retour du Punisher de Jon Bernthal dans Daredevil Born Again ? Où est-ce qu'on signe de notre sang ? © Netflix

« One Batch, Two Batch... »

L'acteur a en effet partagé une image lourde de sens sur sa page Instagram officielle. On y voit une photo du livre pour enfants que la fille de Frank Castle demandait chaque soir à son père de lire pour s'endormir. Pour rappel, c'est aussi ce que le Punisher murmure avant chacun de ses meurtres. Enfin, c'était le nom du quatrième épisode de la saison 2 de la série Daredevil de Netflix. Les ficelles tachées de sang apparaissent ainsi trop grosses pour être anodines.

Grâce à cette innocente photo, Jon Bernthal a en tout cas suscité un important regain d'engouement autour de la série à venir. Il faut dire que le Punisher est un personnage particulièrement apprécié de par son caractère extrêmement contrasté. Une sorte de face d'une même pièce par rapport à Daredevil, le justicier qui essaie de ne pas tuer. Plus que jamais, Daredevil Born Again semble donc particulièrement bien porter son nom. Verdict en 2025.