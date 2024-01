Sans aucun doute, la série Marvel Daredevil est actuellement l'une des plus attendues. Heureusement, une excellente nouvelle vient d'être annoncée pour faire monter encore un peu plus l'excitation autour de la série.

Disney travaille actuellement sur une série Daredevil, ce qui n'est pas surprenant. Celle-ci est conçue comme un reboot de l'excellente série précédemment diffusée sur Netflix en 2015, qui avait donné naissance à plusieurs projets dérivés comme The Punisher. Cette nouvelle version vise à relancer le personnage tout en conservant certains éléments clés de la version Netflix, y compris une partie du casting avec le très charismatique Charlie Cox. Il semble d'ailleurs que ce ne soit pas le seul élément repris... Une bonne nouvelle vient de pointer le bout de son nez.

Daredevil fait encore rêver

Dans le dernier numéro de The InSneider, publié le 12 janvier 2024, Jeff Sneider, célèbre critique de cinéma et insider a partagé des informations exclusives sur plusieurs sujets captivants. L'édition du vendredi soir, réservée aux abonnés payants, dévoile notamment des détails sur la série Daredevil Born Again. On peut notamment apprendre que Deborah Ann Woll et Elden Henson reprennent leurs rôles. Cette annonce marque un retour significatif de ces personnages dans l'univers Marvel. Pour rappel Deborah Ann Woll incarne le rôle de la journaliste Karen Page tandis que Elden Henson incarne le personnage de Franklin Foggy Nelson.

Deborah Ann Woll de retour ?!

Une preuve supplémentaire que Disney ne souhaite pas faire totalement table rase du travail sur la série Daredevil Netflix. C'est une très bonne nouvelle pour les fans, car le casting de l'époque était particulièrement réussi. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle de Marvel, cette nouvelle suscite déjà l'enthousiasme des fans sur les réseaux sociaux.

Marvel change (un peu) de cap

Depuis longtemps, l'actrice Deborah Ann Woll a exprimé son amour pour le personnage et son désir de reprendre son rôle. Il reste maintenant à voir si Disney osera adopter l'esthétique et le scénario assez sombre de la série de 2015, ce qui serait assez éloigné de ce que l'on a l'habitude de voir dans l'univers cinématographique Marvel ces dernières années. On sait que la série Echo vise à recentrer l'action et à s'éloigner des grandes problématiques de l'univers Marvel (les grands méchants, la fin du monde, etc.). Toutes les déclarations laissent penser qu'il s'agit d'une nouvelle façon d'explorer de nouveaux horizons et d'apporter un peu de fraîcheur aux spectateurs. Il y a peu, nous avons pu d'ailleurs apprendre que Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Defenders et surtout Daredevil sont bien canon au MCU de Marvel. Tout semble s'aligner !