La prochaine série Daredevil Born Again, développé par Disney+, est très attendue. De nouveaux clichés du tournage ont été mis en ligne et ont été scrupuleusement décortiquées par les fans Marvel.

À quand la nouvelle série Daredevil Born Again ? Ca devrait être disponible sur Disney+ en janvier 2025. Du moins s'il n'y a pas encore des changements créatifs en cours de route. Ou d'autres problèmes qui pourraient ralentir la production. Mais pour l'instant, c'est plutôt bien engagé dans la mesure où les principaux acteurs ont été aperçus sur les lieux de tournage. Des décors réels qui permettent d'en apprendre plus avant la sortie.

De nouveaux leaks pour la série Daredevil Born Again

On est encore dans le flou le plus total sur le ton final de Daredevil Born Again. Mais Disney+, qui développe ce nouveau show TV pour sa plateforme, sera un minimum respectueuse de la série Netflix. En effet, la firme de Mickey a rappelé la brochette d'acteurs que l'on connaît déjà. De ce fait, Matt Murdock / Daredevil sera toujours interprété par Charlie Cox, Karen par Deborah Ann Woll (True Blood) et Foggy par Elden Henson (Hunger Games). Chez les méchants, Wilson Fisk / Kingpin / Le Caïd sera assuré par Vincent D'Onofrio. Quant au Punisher, Jon Bernthal retrouvera normalement le costume.

C'est déjà assez complet, mais d'autres personnages de l'univers Marvel pourraient s'incruster dans Daredevil Born Again. Pourquoi penser cela ? Sur Reddit, un forumeur a posté des images du tournage, à Brooklyn, avec en premier lieu le Josie's Bar. Le point de ralliement de Matt Murdock et de ses amis, ici dans un piteux état, dans la série Daredevil Netflix. Un clin d'oeil également à The Defenders et, si l'on zoome bien sur la photo, d'autres secrets apparaissent. Et ils ont déjà été percés à jour par les fans Marvel avec tout d'abord un autocollant Wong. En référence au sorcier de Dr Strange.

La deuxième image, qui mentionne la « reconstruction faciale neurocrânienne », renverrait à Wonder Man selon certains. Un personnage qui sera joué par Yahya Abdul-Mateen II (Candyman 2021) dans une autre série Disney+ justement. Enfin, sur le cliché avec les deux papiers orange sur la double porte, on peut déceler une carte sur la droite. Ce serait une carte à jouer avec Eternity ou Éternité dessus. Une entité cosmique qui représente tous les éléments de l'univers, de l'espace et du temps, à laquelle fait face Gorr (Christian Bale) dans le très mauvais Thor Love and Thunder. Avant cela, elle a juste été évoquée dans Les Gardiens de la Galaxie et Avengers Endgame. À l'heure d'écrire ces lignes, on ne sait en revanche pas si ce sont de simples références ou si l'on croisera réellement toute cette clique dans Daredevil Born Again.