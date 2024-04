La série Daredevil: Born Again est certainement le projet Marvel le plus attendu à l'heure actuelle. Et cette nouvelle information ne risque pas de faire redescendre l'excitation. Explications.

Le retour de Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle, plus connu sous le nom de The Punisher, suscite une grande attente parmi les fans de l'univers Marvel. Une récente photo prise sur le plateau de Daredevil: Born Again offre un aperçu du personnage. Visiblement marqué par les stigmates d'un combat récent. Cette image, révélée par un utilisateur d'Instagram, témoigne de l'engagement de Bernthal pour son rôle. Mais confirme aussi ce retour très attendu.

Daredevil et le retour du héros

L'acteur avait déjà interprété ce rôle emblématique dans les séries Daredevil et The Punisher. Diffusées à l'origine sur Netflix, et sa participation à la nouvelle série Disney+ Daredevil: Born Again avait été annoncée précédemment. Cette apparition marque un point d'intérêt notable pour la série. Renforçant le lien avec les productions antérieures de l'univers Marvel sur Netflix. Bernthal, dans une entrevue avec Collider, a exprimé un attachement profond pour son personnage, soulignant la nécessité de rester fidèle à l'essence de Frank Castle et à l'intégrité du matériel source. Une excellente nouvelle pour les fans de l'acteur et du personnage.

La série Daredevil: Born Again est actuellement en production sans date de sortie officielle annoncée. Ce projet semble être une entreprise ambitieuse visant à reconnecter les fils narratifs des séries Marvel originellement lancées sur Netflix, avec un souci particulier d'intégrer davantage d'éléments. Outre le retour de Bernthal, des acteurs comme Deborah Ann Woll et Elden Henson reprendront leurs rôles de Karen Page et Foggy Nelson, respectivement. Wilson Bethel est également confirmé pour revenir en tant que Bullseye. Tandis que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio mèneront la distribution dans les rôles de Daredevil et Kingpin.

En fait, les rapports indiquent que Jon Bernthal aurait rejeté les premiers scripts de Daredevil: Born Again. Conduisant à une révision créative significative du projet. Cette démarche souligne l'importance d'une représentation authentique et respectueuse des personnages et de l'histoire pour les acteurs et les créateurs impliqués. L'anticipation entourant Daredevil: Born Again repose non seulement sur la nostalgie des séries précédentes mais aussi sur l'espoir d'une exploration plus profonde et nuancée de l'univers Marvel.