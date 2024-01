Daredevil est clairement la série la plus attendue de chez Marvel à l'heure actuelle. Alors que le tournage est en cours, on peut apprendre de très bonnes nouvelles.

La série Daredevil devrait faire sensation et plaire énormément aux fans de Marvel, notamment grâce au retour d'une bonne partie du très talentueux casting de Netflix. Il faut bien admettre qu'ils ont eu une grande part de responsabilité dans le succès et la qualité du programme. Pour couronner le tout, on peut également apprendre la présence d'un autre personnage à venir. C'est vraiment une avalanche de bonnes informations.

Daredevil, le retour tant attendu

Dans un premier temps, on peut enfin apercevoir les personnages de Matt, Karen et Foggy réunis à l'écran avec leurs interprètes respectifs, à savoir Charlie Cox, Deborah Ann Woll et Elden Henson. C'est une excellente nouvelle qui fait vraiment plaisir pour ceux qui ont apprécié la version Daredevil sur Netflix. Bien que ce ne soit pas une nouveauté en soi, c'est tout de même la première fois que l'on peut les voir réunis sur un plateau de tournage. Cela concrétise encore un peu plus les choses.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une première apparition du personnage White Tiger (Hector Ayala) a également été aperçue, bien que les images soient quelque peu floues. Selon les rumeurs, White Tiger est introduit lorsque Murdock prend Ayala comme client après que celui-ci ait empêché un vol qui se révèle être une tentative de meurtre par des policiers corrompus. Un des officiers meurt, laissant Hector accusé du meurtre d'un policier. Pour rappel, White Tiger est le fils d'immigrants portoricains qui a obtenu ses pouvoirs grâce à un médaillon magique qui lui donne des capacités surhumaines, notamment une force accrue, des réflexes améliorés et des griffes acérées.

La série verra Matt Murdock/Daredevil affronter son vieil ennemi le Caïd (Vincent D'Onofrio), qui sera probablement en lice pour la mairie de New York. Jon Bernthal reprendra son rôle de Frank Castle/The Punisher, et Wilson Bethel celui de Bullseye. Bien qu'initialement annoncée pour 18 épisodes, il se murmure que la série pourrait être réduite à 9 (voire 6) épisodes avant une pause de mi-saison.

La série, qui sera diffusée sur Disney+, n'a pas encore de date de sortie officielle.