Dans le cadre de l'évolution constante de l'univers cinématographique Marvel, Vincent D'Onofrio a récemment confirmé que la nouvelle série Daredevil Born Again fera partie de la nouvelle bannière Marvel Spotlight.

Daredevil, des enjeux différents

Cette annonce intervient suite à la révélation par Marvel Studios de leur projet Echo. Le premier titre sous cette nouvelle bannière qui vise à présenter des histoires plus ancrées et axées sur les personnages. Avec une attention particulière sur les enjeux au niveau de la rue plutôt qu'à la continuité globale du MCU.

D'Onofrio, connu pour son rôle emblématique de Wilson Fisk/Kingpin dans l'ancienne série Netflix Daredevil, et ayant déjà fait son entrée dans le MCU avec la série Hawkeye en 2021, est confirmé pour apparaître dans Echo ainsi que dans Daredevil: Born Again. Lors d'un entretien avec le Post Credit Podcast de BroBible, l'acteur expérimenté a partagé ses pensées sur l'intégration de Daredevil dans Marvel Spotlight.

Il a exprimé sa conviction que Daredevil: Born Again serait sous la bannière Marvel Spotlight. Mentionnant la similitude de ton et d'attention que reçoit la série par rapport à Echo. D'Onofrio et Charlie Cox, qui reprend son rôle de Daredevil, sont tous deux impressionnés par l'engagement des hauts dirigeants de Marvel envers la série.

C'est quoi exactement Marvel Spotlight ? En quoi ça consiste ?

Marvel Spotlight est une nouvelle bannière ou sous-catégorie lancée par Marvel Studios pour des projets à venir du MCU. Ces projets sous la bannière Marvel Spotlight ne seront pas nécessairement liés aux plus grands fils narratifs de l'univers cinématographique Marvel. L'objectif de Marvel Spotlight est de présenter des histoires plus ancrées et axées sur les personnages. Se concentrant sur des enjeux plus locaux et personnels plutôt que sur les grands événements affectant la continuité du MCU plus large.

Selon Brad Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel Studios, Marvel Spotlight offre une plateforme pour apporter des récits plus caractéristiques et réalistes à l'écran. Par exemple, la série Echo se concentrera sur des enjeux de niveau "rue" plutôt que sur des événements affectant l'ensemble du MCU. Cette approche permet aux fans ou aux nouveaux spectateurs du MCU de profiter de ces séries sans avoir besoin de connaître l'intégralité des films ou séries précédents du MCU. C'est exactement ce que faisait Netlix avec The Punisher.