Netflix lève enfin le voile sur l'une des plus grosses séries de 2024 qui sera disponible très prochainement. Une adaptation qui a des arguments pour être un carton et faire frémir les abonnés.

On se répète, mais Netflix a clairement de quoi faire avec les sorties films et séries de 2024. Et ça a démarré depuis le début d'année avec différentes exclusivités telles que En plein vol, Le Cercle des neiges, Les Frères Sun, Griselda, La Demoiselle et le Dragon ou encore The Gentlemen. Prochainement, il y aura Le Salaire de la peur Remake suivi, très peu de temps après, d'un show télévisé qui devrait rapidement se retrouver dans le top 10 un peu partout.

Une énorme nouveauté Netflix d'avril 2024 se montre en vidéo

On fera comme d'habitude un récapitulatif de l'agenda des nouveautés Netflix d'avril 2024 en temps et en heure, mais la firme au N rouge a passé la seconde pour présenter l'une des futures sorties majeures du mois prochain. Et comme souvent, il s'agit encore d'une série, qui nous vient tout droit de Corée du Sud, et que l'on doit à Yeon Sang-ho. Le réalisateur du film Dernier train pour Busan qui a été un beau succès mondial. Depuis, il a sorti la suite Peninsula, et a fait ses premiers pas sur Netflix avec Hellbound. Un programme au format épisodique avec des créatures qui envahissent une version alternative de la Terre. Ce fut un carton et la saison 2 d'Hellbound est d'ailleurs en production.

En parallèle, Yeon Sang-ho ne s'est pas tourné les pouces et a signé son prochain projet Netflix. Ce sera encore une série, appelée Parasyte The Grey. Et si ça vous paraît familier, c'est tout à fait normal. Il s'agit d'une nouvelle adaptation de Parasite, le manga emblématique du dessinateur Hitoshi Iwaaki. Pour cette relecture, le cinéaste sud-coréen a choisi le live-action. Après tout, il y a déjà eu une série d'animation, et le réalisateur est dans son élément avec un programme en prises de vues réelles.

Avant la sortie le mois prochain, Netflix a dévoilé un premier teaser trailer qui permet de voir le rendu en mouvement. Si la qualité des CGI semble limitée, l'aspect cradingue et monstrueux des parasites, qui peuvent littéralement émerger de la tête d'humains possédés et la remplacer, a l'air bien au rendez-vous. On perçoit même une petit vibe The Faculty au début avec la scène dans la boîte de nuit.

La série Parasyte the Grey, la prochaine pépite SVOD ?

Une première bande annonce prometteuse pour la série Netflix Parasyte the Grey ? Globalement, les internautes semblent valider les extraits et soulignent une ressemblance avec Sweet Home. Une autre exclu sud-coréenne qui cartonne sur le service et qui reviendra à l'été avec une saison 3. Mais Parasyste the Grey, ça raconte quoi ? Le débarquement sur Terre d'une forme extra-terrestre qui va s'emparer des humains, jusqu'à adopter leur comportement et leur raisonnement.

« L'histoire raconte l'arrivée sur Terre de formes de vie non identifiées qui prennent possession d'hôtes humains et cherchent à devenir plus puissantes. Alors que ces parasites commencent à bouleverser la société, un groupe d'humains s'allie pour lutter contre ces forces maléfiques » synopsis officiel (via Netflix).

Pour voir la saison 1 de Parasyte the Grey, rendez-vous dès le 5 avril 2024 en exclu sur Netflix.