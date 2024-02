Le reboot de Daredevil en série, nommé Daredevil: Born Again et prévu normalement pour 2025, est très attendu. Il faut dire que cette œuvre est scrutée de près, car elle doit reprendre le flambeau après l'excellente série Netflix. De plus, une subtilité supplémentaire réside dans le fait que le casting d'origine est partiellement conservé, notamment avec Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Elden Henson, et probablement Jon Bernthal dans le rôle du Punisher. Pour avoir un aperçu de ce qui nous attend, une vidéo du tournage vient de fuiter.

Un nouveau leak pour Daredevil

Ce nouveau leak du tournage permet d'apercevoir l'acteur Charlie Cox dans son costume de Daredevil. La bonne surprise réside dans le fait que celui-ci semble différent de ce qui avait été vu dans la série She-Hulk et qui n'avait pas plu à de nombreux fans. En particulier, la couleur dorée présente sur le dessus de la tête et aux épaules qui s'éloignait nettement du costume original apprécié par les amateurs de super-héros. Évidemment, tout est encore possible en termes de changement, mais cela semble prometteur pour un costume proche de ce que l'on pouvait voir dans la série Netflix.

Le costume de Daredevil est aussi distinctif que son histoire. Traditionnellement, ce costume est principalement rouge, symbolisant le danger et la passion, tout en se fondant dans les ombres de la nuit new-yorkaise. Le design précis du costume a évolué au fil des ans et à travers différents médias, incluant les bandes dessinées, les séries télévisées et les films. Mais dans sa version la plus reconnaissable, le costume couvre tout le corps de Daredevil, ne laissant aucune partie de sa peau visible, ce qui le protège non seulement de ses ennemis mais aussi de son identité secrète. Le masque est particulièrement notable, avec des ouvertures pour les yeux qui sont couvertes d'un tissu opaque, ce qui souligne le fait que Daredevil est aveugle et qu'il s'appuie sur ses autres sens surhumains pour combattre le crime...

D'autres leaks récents

Actuellement, de nombreuses fuites d'images du tournage font surface. Récemment, nous avons eu la surprise de découvrir la toute première image réunissant à l'écran Matt, Karen et Foggy, interprétés respectivement par Charlie Cox, Deborah Ann Woll et Elden Henson. De plus, une autre bonne nouvelle s'est ajoutée à cette série de révélations. Nous avons aperçu une première apparition du personnage White Tiger, également connu sous le nom d'Hector Ayala, bien que les images soient légèrement floues. Selon les rumeurs, White Tiger est introduit lorsque Murdock accepte Ayala comme client, après que ce dernier ait empêché un vol qui s'est révélé être une tentative de meurtre orchestrée par des policiers corrompus.