Certains des mangas les plus populaires du moment, à l'instar de DanDaDan et Kaiju no 8, font face à un changement inattendu qui pourrait tout bousculer pour la suite.

Après la fin de plusieurs gros mangas de ces dernières années, plusieurs titres ont pris la relève avec succès. De nos jours, les otakus ne peuvent pas passer à côté de Chainsaw Man, DanDaDan et autre Kaiju no 8. Sur papier comme à l'écran, chacune de ces œuvres cartonne. Cependant, tout pourrait bientôt changer avec cette annonce.

Un bouleversement pour DanDaDan, Kaiju 8 et consorts

Le monde du manga ne cesse de gagner en popularité. Il n'est donc pas étonnant que nouveaux acteurs s'y intéressent. On l'a notamment constaté du côté de la SVOD, avec l'acquisition de titres qui pèsent par Netflix ou encore Disney+. Mais, le petit écran n'est pas le seul à avoir des vues sur le secteur. Le marché du livre traditionnel a bien compris le potentiel de titres comme DanDaDan et autres.

Vous comprendrez alors ce qui motive l'annonce de ce gros rachat : celui de la branche d'édition de manga de Crunchyroll par le géant HarperCollins. Dévoilée hier, cette acquisition doit se conclure durant la seconde moitié de l'année 2025. Les marchés concernés sont ceux de la France et de l'Allemagne. Dès lors, les lecteurs de Kaiju no 8, DanDaDan ou encore Mashle vont voir du changement dans les rayons à l'avenir. Quoique, on ignore encore si les fameuses jaquettes qui avant tant fait débats à leur lancement seront remplacées.

Pour HarperCollins Publishers, c'est l'occasion de mettre un pied concret sur le marché de la bande dessinée japonaise. Plus que cela, l'éditeur s'intéresse à certains des plus gros marchés du manga au monde. Dès lors, le rachat de Crunchyroll manga lui offrira une place de choix avec un catalogue qui a largement fait ses preuves, puisqu'il repose sur l'acquisition de Kazé. Alors, même s'il est difficile de détrôner les One Piece et autres Dragon Ball en termes de ventes, les DanDaDan, Kaiju no 8, The Promised Neverland ou Kuroko's Basket jouissent d'une très belle popularité.

© Crunchyroll.