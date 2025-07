Malgré la disparition d'Akira Toriyama au printemps 2024, son œuvre perdure. Que ce soit dans le cœur des fans ou les productions en cours, Dragon Ball a encore bien des histoires à raconter. Cependant, le nouveau manga dans l'univers des Super Saiyan avance à un rythme loin d'être effréné. Et les dernières nouvelles ne sont pas des plus enthousiasmantes à ce sujet.

Dragon Ball Super donne enfin des nouvelles

Ces derniers mois ont surtout été marqués par la diffusion de DB Daima et son incursion dans de nombreux jeux de la franchise. On en oublierait presque que, en parallèle du nouvel anime, il y a un manga dont on attend toujours la suite. Dragon Ball Super se fait en effet grandement attendre, rejoignant le cercle des publications dont on ne sait plus quand attendre la suite, à l'instar d'un certain Hunter x Hunter.

Pour autant, ce n'est pas faute d'avoir eu droit à de nouveaux chapitres de Dragon Ball Super en début d'année. Mais Toyotaro et ses équipes vont à leur rythme, sans calendrier publiquement établi. C'est pourquoi on ignore encore quand le chapitre 105 fera son apparition dans le magazine V-Jump.

À ce titre, un internaute prénommé Louis aurait eu vent de quelques informations. À l'occasion de l'événement Jump Victory Carnival 2025, il a eu l'opportunité de croiser le chemin de Victory Uchida. Il aurait alors demandé au rédacteur en chef du V-Jump quand aurait lieu le retour de Drabon Ball Super dans les pages du magazine de pré-publication. Or, la réponse risque d'en décevoir plus d'un.

D'après ce que rapporte Louis, Victory Uchida aurait confirmé que Dragon Ball Super ne reviendra pas en 2025. Pas d'horizon de publication pour le moment. Nous pouvons toujours croiser les doigts pour suivre les aventures de nos Saiyans préférés en 2026. Cependant, rien ne permet encore d'assurer un retour du manga l'année prochain.