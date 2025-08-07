Le studio CD Projekt a su démontrer sa capacité à décliner l'univers de Cyberpunk 2077 de bien des façons. Le jeu de 2020 a donné lieu à un tas d'itérations variées depuis sa sortie. Le DLC Phantom Liberty est un des exemples les plus évidents, mais la série Edgerunners co-produite par Netflix a aussi une très belle réputation. Dès lors, les fans sont très attachés à tout ce qui y est associé. C'est pourquoi cette nouveauté fraîchement annoncée devrait en faire rêver plus d'un.

Cyberpunk Edgerunners vend littéralement du rêve

Les collectionneurs vont avoir une nouvelle pièce à ajouter à leur trésor. Mais nous devons vous prévenir que celle-ci sera un peu plus imposante que les habituelles figurines ou vinyles. Cette fois, CD Projekt a redoublé d'inventivité pour la série Cyberpunk Edgerunners. Le studio a annoncé, à la grande surprise de tous, l'arrivée d'un produit peu commun dans sa boutique.

C'est maintenant officiel, vous pourrez dormir en bonne compagnie grâce à la taie d'oreiller « Worlds Apart » de Cyberpunk Edgerunners. Il s'agit de housse en polyester de 50,8 x 137,16 cm pour traversin. Sa particularité se trouve du côté de son imprimé... à l'effigie des héros de la série ! D'un côté, vous admirerez David et, de l'autre, Lucy. Elle est d'ores et déjà en vente sur la boutique de CD Projekt à 36 € tout rond.

Ainsi, vous pourrez faire de beaux rêves avec votre personnage favori à vos côtés. Cette taie d'oreiller peut étonner, mais ce n'est pas un produit dérivé si étonnant dans l'univers des anime. Voilà en plus qui ira très bien avec la collection de peluches Edgerunners produite par le fabricant Youtooz. Imaginez déjà la scène : vous finissez de lire le manga Cyberpunk Madness, vos yeux se ferment et vous vous endormez entouré de vos héros.

