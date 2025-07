À l'occasion de l'Anime Expo 2025 le week-end dernier, CD Projekt RED, Netflix et Studio Trigger annonçaient fièrement et officiellement Cyberpunk Edgerunners 2, une nouvelle série d'animation dans l'univers de Cyberpunk 2077. Celle-ci va en effet raconter une toute nouvelle histoire par rapport à la première série événement sortie en 2022, en compagnie de David Martinez et sa bande. En attendant de connaître sa date de sortie officielle, les fans de l'œuvre originale ont droit à un nouveau produit dérivé preemos.

Un nouveau gig psycho pour Cyberpunk Edgerunners en attendant la suite

Trois ans après sa sortie, Cyberpunk Edgerunners continue de marquer les esprits. Ce grâce à son histoire prenante, ses personnages très attachants, et l'énorme talent d'animation du studio japonais Trigger. Le trio à l'origine de cet ambitieux et populaire projet d'adaptation qui compte également CD Projekt RED et Netflix n'a bien sûr pas manqué l'occasion de surfer sur ce succès avec divers produits dérivés comme des vêtements ou des mangas.

C'est justement ce dernier élément qui nous intéresse ici. Fin 2024, Cyberpunk Edgerunners de déclinait en effet en un manga préquel centré sur Rebecca, un membre très populaire de la bande de David Martinez, et son frère Pilar. Baptisé Madness, celui-ci retraçait donc leur parcours avant de rencontrer le groupe des Edgerunners. Le chapitre 5 de ce manga vient donc tout fraîchement de sortir, pour découvrir la suite des aventures de Rebecca et son frère Pilar à Night City.

Pour l'heure, le compte X.com de Cyberpunk Edgerunners ne renvoie que vers une version dématérialisée de ce nouveau chapitre, via Amazon. Il faudra donc a priori repasser plus tard pour récupérer une copie physique de cette histoire préquelle, en attendant de voir quelles tragédies va nous raconter la prochaine série et, on l'espère, avec de nouveaux personnages tout aussi marquants que dans la première.

