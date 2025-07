Parmi les grosses annonces de l'Anime Expo 2025 la semaine dernière, celle de Cyberpunk Edgerunners 2 a fait grand bruit. Nous avons en effet eu droit à un premier teaser officiel pour cette nouvelle histoire prenant la forme d'une série d'animation par les experts de Studio TRIGGER dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED, le tout à venir dans un avenir plus ou moins proche sur Netflix. Le scénariste de la série, Bartosz Sztybor, en aurait également profité pour teaser le retour d'un personnage adoré de la première série événement sortie en 2022. Pour en parler, il va toutefois falloir nous aventurer au-delà du Mur Noir des SPOILERS.

Un retour pas si lunaire à prévoir dans Cyberpunk Edgerunners 2 ?

À l'image de la première série, Cyberpunk Edgerunners 2 devrait nous raconter une histoire assez déchirante en compagnie de tout un nouveau casting de personnages. Selon les propos de ses créateurs, il s'agira d'une « chronique crue de rédemption et de revanche ». Studio TRIGGER présentait également cette nouvelle mouture de dix épisodes en ces termes : « Quand le monde est aveuglé par le spectacle, vers quelles extrémités êtes-vous prêt à aller pour que votre histoire compte ? ».

Pour rappel, la première saison se terminait dans un véritable bain de sang, et peu de personnages profondément marquants comme David ou Rebecca en ont réchappé vivants. Parmi les rares survivants, on compte Lucy Kushinada, la petite amie netrunneuse de David, un personnage particulièrement aimé des fans. Bartosz Sztybor, scénariste de la série, aurait justement teasé le retour de Lucy dans Cyberpunk Edgerunners 2. Durant le pannel dédié à la série à l'Anime Expo 2025, il a en effet récapitulé le sort des précédents protagonistes, en laissant planer le mystère sur cette dernière en ces termes : « Et Lucy est... », avant de passer à autre chose, avec un sourire de connivence.

Celle-ci avait pour rappel pu se réfugier sur la Lune, comme tel était son rêve, exaucé par David avant qu'il ne se sacrifie pour la sauver. Il se pourrait donc qu'elle fasse un retour remarqué dans Cyberpunk Edgerunners 2, peut-être en tant que cheffe de la nouvelle bande que nous rencontrerons, afin justement d'exercer cette fameuse rédemption et revanche annoncée par les créateurs. Réponse quand la série sortira sur Netflix, à une date encore indéterminée.

© CD Projekt RED/Netflix/Studio TRIGGER

Source : ComicBook.com