On reconnaît un univers qui fonctionne à toutes les déclinaisons qu'il peut prendre sur la durée. Malgré son lancement difficile, le jeu Cyberpunk 2077 à su rebondir et pas qu'un peu. Aujourd'hui, il collectionne les extensions et collaborations de toutes sortes, à l'instar de la série d'animation Edgerunners sur Netflix. On peut donc dire que les fans sont gâtés, et ce n'est pas fini vu ce qui vient de tomber pour eux.

Votre collection de Cyberpunk Edgerunners s'enrichit

Si vous êtes un fans de la série Cyberpunk Edgerunners, vous devez avoir le cœur qui bat sans fin en ce moment. De fait, les annonces pleuvent de toutes part. Il y a eu par exemple la révélation d'une collaboration avec le jeu de combat Guilty Gear Strive, qui ajoute Lucy au roster. Nous pouvons aussi citer le manga officiel qui explore le passé de certains personnages, dont Rebecca. Or, celle-ci revient sur le devant de la scène avec d'autres figures que vous adorez.

Nous espérons que vous avez de la place chez vous, car la série Cyberpunk Edgerunners dévoile de nouveaux goodies adorables pour les fans. Il s'agit d'un trio de peluches à l'effigie du héros, David, de sa principale comparse, Lucy, et de la fameuse Rebecca ! Proposées par le fabricant YouTooz, elles affichent le design chibi très représentatif de la marque que les joueurs connaissent peut-être pour ses figurines PlayStation.

Les trois peluches Cyberpunk Edgerunners d'une vingtaine de centimètres de hauteur sont toutes en édition limitée. Celle de Rebecca s'offre même une version alternative avec son fameux shotgun. Elles sont toutes déjà disponibles à l'achat pour une livraison estimée autour du mois de décembre 2025. Comptez $29.99 pour votre porte-monnaie, ou plutôt $39.99 en comptant les frais de port vers la France métropolitaine, soit environ 35 € à la conversion.

© CD Projekt et Youtooz.