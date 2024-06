Alors que les fans de séries et de cinéma ont une dizaine de plateformes de SVOD à leur disposition, les otakus ont vu l'offre se réduire avec l'avènement de Crunchyroll. La plateforme au logo orange s'est imposée comme LA référence en matière d'anime à travers le monde, même si quelques irréductibles tiennent encore debout, et parviennent même à avoir certaines exclusivités avant le géant.

De fait, le français ADN a récemment ajouté à son catalogue un anime absolument légendaire. Bien décidé à ne pas se laisser dépasser comme ça, Crunchyroll rattrape donc maintenant son retard en proposant à son tour l'adaptation d'un des mangas les plus populaires au monde. Et, hier, la plateforme étatsunienne a annoncé une très bonne nouvelle à ce propos.

Cette série culte enfin complète sur Crunchyroll

L'été s'annonce vraiment chaud sur Crunchyroll. Avant de découvrir les nouveautés de juillet, la plateforme fait un cadeau qui va faire plaisir à tout le monde, aux nostalgiques des années 80' comme aux nouveaux fans d'anime. Après ADN, le géant orangé a enfin ajouté les épisodes 195 à 291 de Dragon Ball Z dans son catalogue, ce qui veut que dire tout l'anime est maintenant disponible.

L'œuvre de feu Akira Toriyama a rythmé l'enfance de nombreux d'entre nous. Encore aujourd'hui, notamment avec Dragon Ball Super, cet univers qui a marqué l'histoire du shonen, continue de vivre dans le cœur même des plus jeunes otakus. Alors, avoir désormais accès via un simple abonnement à l'intégral de DBZ, c'est un grand moment.

Qui plus est, Crunchyroll propose la série en VO et en VF. On peut reconnaître à la plateforme l'effort fourni pour proposer rapidement la plupart de ses programmes les plus populaires en français. Ainsi, pas de jaloux, tout le monde peut profiter de sa série comme il préfère.

Mais Crunchyroll n'en a pas fini avec cette franchise. De fait, après avoir ajouté la partie sur l'enfance de Goku et maintenant l'intégral de DBZ, ça va être au tour des deux suites d'intégrer la plateforme. De fait, Dragon Ball GT et DBS seront bientôt de la partie. Notez également qu'il est prévu que le catalogue accueille DBZ Kai, la version remontée et remastérisée de l'anime.