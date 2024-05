Crunchyroll, le géant du streaming d'animation japonaise, vient d'annoncer une révision à la hausse de ses tarifs d'abonnement pour les formules Fan et Mega Fan, une première depuis 2019. Cette augmentation des prix intervient dans un contexte d'élargissement significatif de l'offre de la plateforme, qui inclut désormais plus d'animes, mais aussi des services supplémentaires tels que l'accès à des jeux et de la musique.

Crunchyroll monte les prix

Les nouveaux tarifs, qui touchent plusieurs pays dont la France, l'Argentine, la Colombie, le Portugal et les États-Unis, marquent un tournant dans la stratégie de l'entreprise. En France, le prix de l'abonnement Fan passera à 5,99 € (contre 4,99 avant) par mois, tandis que celui du Mega Fan sera désormais de 7,99 € (contre 6,49) par mois. Cette augmentation fait suite à une expansion considérable du catalogue de Crunchyroll, qui propose aujourd'hui plus de 45 000 épisodes répartis sur 1 400 séries et films, nécessitant presque deux ans de visionnage continu pour en faire le tour complet.

Les abonnés de la formule Fan bénéficieront d'un accès sans publicité et pourront visionner les nouveautés simultanément avec leur sortie au Japon, sur un seul appareil à la fois. Les abonnés Mega Fan, quant à eux, auront la possibilité de streamer sur quatre appareils simultanément et d'accéder à un mode hors-ligne ainsi qu'à la Crunchyroll Game Vault, qui offre une sélection de jeux gratuits.

L'essai gratuit se réduit

Outre les modifications tarifaires, Crunchyroll a réduit la période de son essai gratuit de 14 à 7 jours. Cette décision s'inscrit dans une série de nouveautés pour la plateforme, qui inclut également le lancement d'une boutique en ligne en Europe et l'introduction d'une fonctionnalité Multi Profil, permettant aux utilisateurs d'un même foyer de créer des profils individuels avec des listes de visionnage et des recommandations personnalisées.