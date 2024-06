La plateforme de SVOD aux nuances orangées continue d'affirmer son statut de leader sur l'animation japonaise. Crunchyroll n'en finit pas d'enchaîner les grosses annonces ! Quand il ne s'agit pas de nouvelles entrées au catalogue, il est question d'accompagner des manga-phénomènes sur grand écran ou de rendre accessible à tout le monde les nouveautés avec une VF toujours très surveillée par les aficionados. Et ce week-end, c'est un anime très suivi que vous allez pouvoir suivre en français.

Crunchyroll vous ressert une bonne dose de VF

Voilà une nouvelle qui va réjouir les fans francophones de Demon Slayer ! Aussi appelé sous son titre japonais Kimetsu no Yaiba, l'anime à succès vient de revenir pour une quatrième saison. Suivant l'arc de l'Entraînement des piliers, elle promet de nouvelles épreuves éreintantes pour nos pourfendeurs de démons.

Cependant, la saison 4 a commencé sa diffusion uniquement en VOST. Ce n'est clairement pas un souci pour les otakus les plus forcenés. Mais, tout le monde n'est à l'aise pour lire les sous-titres et suivre l'action en même temps. D'autant plus que Demon Slayer est réputé pour sa beauté graphique et le soin accordé à ses animations. Même si la VO est d'un anime est toujours d'une saveur inégalable, parfois l'immersion n'est pas totale quand l'oreille ne peut pas suivre...

Mais, rassurez-vous si vous êtes plutôt #TeamVF ! La version française de Demon Slayer — Saison 4 arrive dès le 9 juin sur Crunchyroll. Vous pourrez en profiter à 22h30 précise. Vous retrouverez ainsi Martin Faliu dans le rôle Tanjiro, Maxime Baudouin dans celui de Zenitsu, Christophe Lemoine de nouveau en tant qu'Inosuke, et toutes vos autres voix favorites ! Si le doublage français sera disponible sur les épisodes déjà sortis, elle devrait l'être aussi pour les prochains, à retrouver toujours chaque dimanche sur Crunchyroll.