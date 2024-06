C'est LA plateforme de SVOD de référence quand on parle de japanimation. Crunchyroll s'est imposé depuis plusieurs années comme le leader dès qu'il s'agit d'anime, proposant aussi bien des adaptations de manga-phénomènes que des titres qui fleurent bon la nostalgie. C'est pourquoi on attend toujours les nouvelles sorties avec impatience. La fin du mois de juin approchant le diffuseur a évidemment partagé son lineup estival. Découvrez avec nous ce qui arrive en juillet !

Le mois de juillet va être chaud sur Crunchyroll

De belles choses sont programmés pour juillet sur Crunchyroll. Ainsi, il y en aura pour tous les goûts ! Bien sûr, la majorité des programmes sera disponible en VOSTFR, simulcast oblige. Mais que la team VF se rassure, quelques programmes ont bien un doublage français de prévu. Toutefois, il faudra se montrer un peu plus patient pour celle-ci, les dates n'ayant pas encore été communiquées.

Ainsi, le mois prochain, nous aurons grand plaisir à retrouver la saison 2 de Tower of God. Adapté du webtoon sud-coréen éponyme, cet anime de fantasy avait déjà séduit avec sa saison 1. Dans le même genre, la suite de Our Last Crusade or the Rise of a New World arrive également. Les amateurs de romance se tourneront plutôt vers le très attendu Senpai is an Otokonoko. Enfin, il y a de l'adaptation de jeu vidéo dans l'air avec la suite de l'anime NieR Automata. Mais, ce n'est pas tout, Crunchyroll a encore 8 annonces en réserve pour juillet. En attendant, découvrir l'agenda des sorties :

1 er juillet : SHY | saison 2 The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible

juillet : 2 juillet : TASUKETSU -Fate of the Majority-

3 juillet : Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian (vf à venir)

4 juillet : Days with My Stepsister Senpai is an Otokonoko Pseudo Harem The Café Terrace and Its Goddesses | saison 2 Twilight Out of Focus

5 juillet : NieR:Automata Ver1.1a | Cour 2 (vf à venir) Quality Assurance in Another World (vf à venir)

6 juillet : Monogatari Series : Off & Monster Season SHOSHIMIN: How to Become Ordinary

7 juillet : A Journey Through Another World: Raising Kids While Adventuring Narenare -Cheer for You!- Tower of God | saison 2 (vf à venir) VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream Wistoria: Wand and Sword (vf à venir)

8 juillet : Mayonaka Punch

9 juillet : No Longer Allowed in Another World

10 juillet : Love Is Indivisible by Twins Our Last Crusade or the Rise of a New World | saison 2

12 juillet : Bye Bye, Earth

13 juillet : ATRI -My Dear Moments- Makeine: Too Many Losing Heroines! Why Does Nobody Remember Me in This World?

17 juillet : Sengoku Youko



Ces séries continuent sur Crunchyroll

Les nouveautés ne sont pas les seules choses intéressantes au programme sur Crunchyroll. De fait, le mois de juillet voit aussi de belles séries continuer leur diffusion. Vos semaines débuteront par le slice of life Spice and Wolf. Et pour attaquer le week-end, un nouvel épisode de la saison 3 du très apprécié Moi quand je me réincarne en Slime sera disponible tous les vendredis. Finissez enfin la semaine avec du shonen qui tabasse : My Hero Academia et One Piece sont diffusés tous les samedis et dimanches.