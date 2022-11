Comment ne pas adorer Son Goku, le plus humain des Saiyans, aussi fort (très !) que gentil ? Certains diront préférer Végéta, fier et impitoyable, quand d'autres se manifesteront pour qu'on n'oublie pas les gloires du début du manga, comme Ten Shin Han ou... Yamcha ? A l'occasion de la sortie du dernier film dans l'univers des sept boules de cristal, Dragon Ball Super : Super Hero, sortis tardivement dans les cinémas français le 15 octobre, Akira Toriyama a révélé (une nouvelle fois...) qui était son personnage préféré.

Pour les grands connaisseurs de Dragon Ball et de son auteur, ce n'est pas la première fois que le papa de Dr. Slump présente un des personnages auxquels il a donné vie, comme étant son favori. Dans diverses publications traitant de Dragon Ball, Akira Toriyama a en effet déjà choisi Mister Satan (Hercule Satan en VF), pour son côté poltron amusant, mais aussi Végéta, pour son drôle de caractère ou encore Ten Shin Han et son héros, Son Goku.

Mais aux dernières nouvelles, et ce qui tombe particulièrement bien au moment de faire alors la promotion d'un long-métrage dans lequel Son Gohan et Piccolo sont les deux protagonistes, c'est le Namek né sur Terre qui est le chouchou de Toriyama !

Question : Quel était votre objectif en mettant en vedette Gohan, Piccolo et l’armée du Ruban Rouge ?

Akira Toriyama : Gohan est en fait plus fort que n’importe qui… du moins c’est ce qu’on dit, mais dernièrement, il n’a pas vraiment eu l’occasion de briller. Afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénéré Piccolo plutôt que son père Goku. J’ai pensé que j’essaierais de donner naissance à un nouveau super-héros, en mettant ces deux-là sous les projecteurs à travers leurs batailles intenses avec les cyborgs Gamma.

Question : Comment Gohan et sa famille voient-ils Piccolo ?

Akira Toriyama : Gohan a toujours eu un lien fort avec Piccolo, depuis qu’il s’est entraîné avec lui en tant que jeune enfant. Et Videl et Pan considèrent également Piccolo comme un membre de la famille sur lequel ils peuvent compter plus que tout autre.

Question : Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à propos de Piccolo ?

Akira Toriyama : En fait, Piccolo est mon personnage préféré. Il est habituellement très calme, mais c’est peut-être la première fois qu’il sera aussi bavard et actif.